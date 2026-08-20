Romanowski siedział przy stole z dyplomatką Rosji? Nowe ustalenia

Były wiceminister Marcin Romanowski budzi nowe kontrowersje po ujawnieniu jego obecności na wydarzeniu w Budapeszcie.

Przy jego stoliku zidentyfikowano rosyjską dyplomatkę, a organizator, Mathias Corvinus Collegium, ma udokumentowane powiązania z rosyjskimi służbami.

W tle pojawia się informacja o jego pobycie w Naddniestrzu – dowiedz się, co łączy te fakty i dlaczego to tak ważne.

Marcin Romanowski ponownie znalazł się w centrum uwagi. Tym razem za sprawą zdjęć z wydarzenia zorganizowanego 27 lutego 2026 r. w Budapeszcie przez Mathias Corvinus Collegium.

W galerii zdjęć osoby postronne zostały zanonimizowane, jednakże wg WP na jednym ze zdjęć znajduje się rosyjska dyplomatka w towarzystwie Romanowskiego,

Wirtualna Polska rozpoznała na fotografiach Irinę Serkową, II sekretarz ambasady Federacji Rosyjskiej na Węgrzech. Dyplomatka siedziała przy tym samym stoliku co były wiceminister sprawiedliwości.

Romanowski i rosyjska dyplomatka na jednym wydarzeniu

MCC zorganizowało wówczas panel „Sądy na pierwszej linii konfliktów wartości w Europie”. Romanowski był obecny na wydarzeniu, choć nie występował w roli prelegenta.

Jak podaje WP, wśród osób siedzących przy jego stoliku znalazła się właśnie Serkowa. Jej funkcję w rosyjskiej ambasadzie potwierdza lista personelu placówki opublikowana przez węgierskie MSZ.

Serkowa jest absolwentką Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, czyli MGIMO. Jej nazwisko pojawiało się wcześniej w węgierskich mediach m.in. po wizycie w tamtejszym MSZ już po przegranych przez Fidesz wyborach.

Według WP towarzyszył jej wtedy Paweł Cwietow, I sekretarz ambasady Rosji w Budapeszcie, którego węgierskie media przedstawiały jako osobę powiązaną z rosyjskimi służbami.

MCC pojawiało się w śledztwie dotyczącym rosyjskiego agenta

Sam Mathias Corvinus Collegium od dawna budzi zainteresowanie mediów. Instytucja była silnie związana ze środowiskiem Viktora Orbána i korzystała z dużego wsparcia państwa.

Portal VSquare opisywał MCC w kontekście działalności Artura Suszkowa, rosyjskiego dyplomaty uznanego przez węgierskie władze za tajnego agenta rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego.

Według publikacji Suszkow miał pojawiać się na wydarzeniach organizowanych przez MCC i nawiązywać tam kontakty. Jedno ze źródeł portalu opisywało instytucję w bardzo mocnych słowach.

„MCC jest jak otwarte biuro. To tak obrotowe drzwi, że Rosjanie nie muszą nawet porządnie się tam okopywać, nie jest też potrzebna typowa rekrutacja, po prostu wchodzą i wychodzą swobodnie” – stwierdził informator cytowany przez VSquare.

Nie ma jednak informacji, które wskazywałyby, że samo spotkanie Romanowskiego i Serkowej przy jednym stoliku oznaczało jakąkolwiek współpracę.

Romanowski wcześniej pojawiał się na wydarzeniach MCC

Były wiceminister sprawiedliwości już wcześniej uczestniczył w wydarzeniach organizowanych przez węgierski think tank.

W październiku 2025 r. na jednym z nich obecni byli zarówno Romanowski, jak i Zbigniew Ziobro. Zdjęcia z kolejnych spotkań pokazują, że polityk regularnie pojawiał się na wydarzeniach MCC.

Wirtualna Polska zwróciła się do Romanowskiego z pytaniami o jego udział w lutowym panelu oraz o Irinę Serkową. Do momentu publikacji materiału polityk nie odpowiedział.

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Równolegle trwa sprawa miejsca pobytu byłego wiceministra. W piśmie dotyczącym wniosku o list żelazny wskazano adres w Tyraspolu w Naddniestrzu. Informację o adresie potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Pełnomocnik Romanowskiego Bartosz Lewandowski potwierdził natomiast samo złożenie wniosku.

„Potwierdzam fakt złożenia przez mojego klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej” – napisał mec. Bartosz Lewandowski w mediach społecznościowych.

Nie potwierdził jednak, gdzie dokładnie przebywa jego klient. Donald Tusk przekazał we wtorek, że według informacji służb współpracujących z Polską Romanowski ma znajdować się w Naddniestrzu.

– Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam informacje, że pan Romanowski, na 99 proc., znajduje się w Naddniestrzu, w Tyraspolu – powiedział Donald Tusk.

Jednocześnie eksperci cytowani przez WP podkreślają, że nadal nie ma stuprocentowego potwierdzenia miejsca pobytu polityka.

PROF. KUISZ MOCNO: TRUMP JEST POD WRAŻENIEM UKRAIŃCÓW