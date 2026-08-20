Romanowski siedział przy stole z dyplomatką Rosji? Nowe ustalenia

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-20 14:04

Marcin Romanowski pojawił się w lutym na wydarzeniu Mathias Corvinus Collegium w Budapeszcie. Jak ustaliła Wirtualna Polska, przy tym samym stoliku siedziała Irina Serkowa, II sekretarz ambasady Rosji na Węgrzech. MCC przewijało się wcześniej w śledztwach dotyczących aktywności rosyjskich służb.

  • Były wiceminister Marcin Romanowski budzi nowe kontrowersje po ujawnieniu jego obecności na wydarzeniu w Budapeszcie.
  • Przy jego stoliku zidentyfikowano rosyjską dyplomatkę, a organizator, Mathias Corvinus Collegium, ma udokumentowane powiązania z rosyjskimi służbami.
  • W tle pojawia się informacja o jego pobycie w Naddniestrzu – dowiedz się, co łączy te fakty i dlaczego to tak ważne.

Marcin Romanowski ponownie znalazł się w centrum uwagi. Tym razem za sprawą zdjęć z wydarzenia zorganizowanego 27 lutego 2026 r. w Budapeszcie przez Mathias Corvinus Collegium.

W galerii zdjęć osoby postronne zostały zanonimizowane, jednakże wg WP na jednym ze zdjęć znajduje się rosyjska dyplomatka w towarzystwie Romanowskiego,

Wirtualna Polska rozpoznała na fotografiach Irinę Serkową, II sekretarz ambasady Federacji Rosyjskiej na Węgrzech. Dyplomatka siedziała przy tym samym stoliku co były wiceminister sprawiedliwości.

Romanowski i rosyjska dyplomatka na jednym wydarzeniu

MCC zorganizowało wówczas panel „Sądy na pierwszej linii konfliktów wartości w Europie”. Romanowski był obecny na wydarzeniu, choć nie występował w roli prelegenta.

Jak podaje WP, wśród osób siedzących przy jego stoliku znalazła się właśnie Serkowa. Jej funkcję w rosyjskiej ambasadzie potwierdza lista personelu placówki opublikowana przez węgierskie MSZ.

Serkowa jest absolwentką Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, czyli MGIMO. Jej nazwisko pojawiało się wcześniej w węgierskich mediach m.in. po wizycie w tamtejszym MSZ już po przegranych przez Fidesz wyborach.

Według WP towarzyszył jej wtedy Paweł Cwietow, I sekretarz ambasady Rosji w Budapeszcie, którego węgierskie media przedstawiały jako osobę powiązaną z rosyjskimi służbami.

MCC pojawiało się w śledztwie dotyczącym rosyjskiego agenta

Sam Mathias Corvinus Collegium od dawna budzi zainteresowanie mediów. Instytucja była silnie związana ze środowiskiem Viktora Orbána i korzystała z dużego wsparcia państwa.

Portal VSquare opisywał MCC w kontekście działalności Artura Suszkowa, rosyjskiego dyplomaty uznanego przez węgierskie władze za tajnego agenta rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego.

Według publikacji Suszkow miał pojawiać się na wydarzeniach organizowanych przez MCC i nawiązywać tam kontakty. Jedno ze źródeł portalu opisywało instytucję w bardzo mocnych słowach.

„MCC jest jak otwarte biuro. To tak obrotowe drzwi, że Rosjanie nie muszą nawet porządnie się tam okopywać, nie jest też potrzebna typowa rekrutacja, po prostu wchodzą i wychodzą swobodnie” – stwierdził informator cytowany przez VSquare.

Nie ma jednak informacji, które wskazywałyby, że samo spotkanie Romanowskiego i Serkowej przy jednym stoliku oznaczało jakąkolwiek współpracę.

Romanowski wcześniej pojawiał się na wydarzeniach MCC

Były wiceminister sprawiedliwości już wcześniej uczestniczył w wydarzeniach organizowanych przez węgierski think tank.

W październiku 2025 r. na jednym z nich obecni byli zarówno Romanowski, jak i Zbigniew Ziobro. Zdjęcia z kolejnych spotkań pokazują, że polityk regularnie pojawiał się na wydarzeniach MCC.

Wirtualna Polska zwróciła się do Romanowskiego z pytaniami o jego udział w lutowym panelu oraz o Irinę Serkową. Do momentu publikacji materiału polityk nie odpowiedział.

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Równolegle trwa sprawa miejsca pobytu byłego wiceministra. W piśmie dotyczącym wniosku o list żelazny wskazano adres w Tyraspolu w Naddniestrzu. Informację o adresie potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Pełnomocnik Romanowskiego Bartosz Lewandowski potwierdził natomiast samo złożenie wniosku.

„Potwierdzam fakt złożenia przez mojego klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej” – napisał mec. Bartosz Lewandowski w mediach społecznościowych.

Nie potwierdził jednak, gdzie dokładnie przebywa jego klient. Donald Tusk przekazał we wtorek, że według informacji służb współpracujących z Polską Romanowski ma znajdować się w Naddniestrzu.

– Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam informacje, że pan Romanowski, na 99 proc., znajduje się w Naddniestrzu, w Tyraspolu – powiedział Donald Tusk.

Jednocześnie eksperci cytowani przez WP podkreślają, że nadal nie ma stuprocentowego potwierdzenia miejsca pobytu polityka.

Polityka SE Google News
PROF. KUISZ MOCNO: TRUMP JEST POD WRAŻENIEM UKRAIŃCÓW
Sonda
Czy okoliczności spotkania Marcina Romanowskiego z rosyjską dyplomatką powinny zostać dokładnie wyjaśnione?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DYPLOMATA
ROSJA
MARCIN ROMANOWSKI