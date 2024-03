Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

RAPORT ZŁOTOROWICZA

TUSK traci ZAUFANIE wyborców? Publicyści oceniają 100 dni rządu

jot 13:59

W najnowszym "Raporcie Złotorowicza" znani publicyści: Joanna Miziołek i Jakub Dymek ocenili 100 dni rządu Donalda Tuska. - Tusk chyba zakłada, że jest jak w 2007 (...). On się czuje w tym dobrze i powie, ok, jak czegoś nie zrealizuję to powiem, ze to wina PiS. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.