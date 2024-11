Tusk spotkał się z Fico. Uwagę zwraca to, co wisiało na ścianach [ZDJĘCIA]

Premier Słowacji Robert Fico i premier Polski Donald Tusk rozmawiali m.in. o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W komunikacie strona słowacka podała, że szefowie rządów wymienili również poglądy na temat najbardziej aktualnych zagadnień w stosunkach dwustronnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury transportowej. Szczególnie owocna była dyskusja dotycząca sytuacji w Ukrainie w kontekście wyników wyborów prezydenckich w USA - przekazała kancelaria premiera Słowacji.

Strona polska potwierdziła, że spotkanie Robert Fico - Donald Tusk miało charakter nieformalny. Do sieci, a konkretnie na strony słowackie, trafiły zdjęcia ze spotkania. Do rozmów doszło w bardzo ładnym miejscu i pięknej okolicy. To, co szczególnie zwraca uwagę patrząc na fotografie to wiszące na ścianach poroża.

