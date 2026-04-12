Premier Donald Tusk rozpoczął w niedzielę oficjalną wizytę w Azji, obejmującą Koreę Południową i Japonię. To jedna z ważniejszych podróży zagranicznych szefa polskiego rządu w ostatnich miesiącach, która ma wzmocnić relacje gospodarcze i bezpieczeństwo Polski w dynamicznie zmieniającym się układzie globalnym.

W centrum rozmów znajdą się kwestie obronności, nowych technologii oraz współpracy gospodarczej, a także tematy związane z wojną w Ukrainie i bezpieczeństwem łańcuchów dostaw.

Korea Południowa na pierwszym planie

Pierwszym przystankiem wizyty jest Korea Południowa, gdzie Donald Tusk odwiedzi Seul. W poniedziałek premier spotka się z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem, a także z premierem Kim Min-seokiem oraz przewodniczącym parlamentu Woo Won-shikiem.

Rozmowy będą dotyczyły przede wszystkim współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności, co ma szczególne znaczenie w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej. Korea Południowa jest jednym z kluczowych partnerów Polski w sektorze zbrojeniowym, a współpraca w tym obszarze w ostatnich latach wyraźnie się zacieśniła.

Nie zabraknie również tematów gospodarczych. Premier spotka się z przedstawicielami największych koreańskich firm i organizacji biznesowych. Celem jest przyciągnięcie nowych inwestycji oraz rozwój współpracy w obszarach takich jak cyfryzacja, nowe technologie i energetyka.

Technologie, energia i bezpieczeństwo

Wizyta Donalda Tuska ma także wymiar strategiczny. W rozmowach pojawią się kwestie związane z energią jądrową, bezpieczeństwem dostaw surowców oraz dostępem do tzw. minerałów krytycznych, które są kluczowe dla nowoczesnych technologii.

Rząd liczy na pogłębienie współpracy w sektorze innowacji i cyfryzacji, co ma wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki. W delegacji towarzyszącej premierowi znaleźli się m.in. minister finansów Andrzej Domański, minister rolnictwa Stefan Krajewski oraz przedstawiciele instytucji takich jak BGK i PFR, a także reprezentanci polskiego biznesu.

Kolejny etap: Japonia

Po zakończeniu wizyty w Korei Południowej Donald Tusk uda się do Japonii. W Tokio spotka się z premier Sanae Takaichi oraz przedstawicielami japońskiego biznesu, w tym Japońskiej Federacji Biznesu.

Rozmowy będą kontynuacją tematów poruszanych w Seulu – od współpracy gospodarczej po kwestie bezpieczeństwa i wsparcia Ukrainy. Japonia, podobnie jak Korea Południowa, jest dla Polski ważnym partnerem w regionie Indo-Pacyfiku.

Wzmocnienie pozycji Polski

Wizyta w Azji wpisuje się w szerszą strategię wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Rząd stawia na rozwój relacji z krajami o silnych gospodarkach i zaawansowanych technologiach, które mogą stać się kluczowymi partnerami w nadchodzących latach.

Dla Donalda Tuska to także okazja do pokazania, że Polska aktywnie buduje swoje miejsce w globalnym systemie współpracy – nie tylko w Europie, ale również w Azji.

Wizyta potrwa do środy, a jej efekty mogą przełożyć się na konkretne decyzje gospodarcze i polityczne w najbliższej przyszłości.