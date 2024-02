mamy zdjęcia!

Tusk robi formę przed USA! Wszyscy mogli to zobaczyć

bip 17:48

Premier Donald Tusk od lat stara się dbać o zdrowie. Ostatnio jeździł z wnuczką na nartach we włoskich Dolomitach, a teraz wybrał się na zimowe przebieżki w Sopocie. Wygląda na to, że mizerna pogoda w żaden sposób nie przeszkodziła premierowi, bo wybrał się na trening doskonale przygotowany, tak, że ciepłe ubranie zakrywało mu całą sylwetkę. Polityk z pewnością chce zachować nienaganną formę na zbliżający się wyjazd do Stanów Zjednoczonych, na który uda się wraz z prezydentem Dudą.