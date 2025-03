Kaczyński o Barbarze Skrzypek. "Padła ofiarą łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci"

Tragiczny Pożar w Koczani: Dziesiątki Ofiar i Setki Rannych

W nocy z soboty na niedzielę, w położonym we wschodniej Macedonii Północnej mieście Koczanach wybuchł pożar w dyskotece, co pochłonęło życie co najmniej 51 osób. Macedoński minister spraw wewnętrznych, Pancze Toszkowski, poinformował, że rannych zostało ponad 100 osób.

Do pożaru doszło w budynku dyskoteki podczas koncertu macedońskiej grupy DNA. W wydarzeniu uczestniczyło około 1500 osób. W social media znajdują się nagrania , jak w trakcie występu w sali pojawiły się płomienie. Ogień szybko ogarnął sufit, wywołując panikę wśród zgromadzonych.

Donald Tusk składa kondolencje po pożarze w Macedonii

W obliczu tragicznych zdarzeń w Macedonii, Polska wyraziła solidarność z Macedonią Północną. Premier Donald Tusk złożył kondolencje rodzinom ofiar, podkreślając wsparcie Polski w tych trudnych chwilach.

- Moje najszczersze kondolencje dla rodzin ofiar pożaru w Koczani. Polska solidaryzuje się z Macedonią Północną w tej tragicznej chwili - napisał Donald Tusk w niedzielę na portalu X.

Według wstępnych informacji, do tragedii mogło doprowadzić nieodpowiednie użycie środków pirotechnicznych. Lokalny oddział straży pożarnej poinformował, że do wybuchu pożaru doszło ok. godz. 3 nad ranem. W akcji gaszenia ognia uczestniczyli strażacy ze wszystkich okolicznych miast i miejscowości. Radio Koczani nazwało tragedię "największą w historii miasta".

Prokuratura generalna Macedonii Północnej zapewniła, że przekaże prokuraturze lokalnej w Koczani wszelkie niezbędne środki do zbadania okoliczności tragedii. Śledztwo w sprawie jest w toku.

My deepest condolences to the families of the fire victims in Kocani. Poland stands in solidarity with North Macedonia in this tragic moment.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 16, 2025

