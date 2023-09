Jest nowy sondaż! Oto aktualne poparcie dla PiS! Co na to Kaczyński?

Wiele osób zapewne zastanawia się, kto obejmie najważniejsze funkcje w państwie po wyborach. W przypadku wygranej KO wydaje się, że Lider PO Donald Tusk zostanie premierem. Te informacje potwierdził Sławomir Nitras, który został zapytany, czy kandydatem na prezydenta opozycji będzie Rafał Trzaskowski.

- To nie jest czas na to, by o tym rozmawiać. Liderem KO jest Donald Tusk, on nas prowadzi do wyborów i wynik będzie świetny. Donald Tusk jest naszym kandydatem na premiera – stwierdził w Radiu Zet.

Według słów polityka, obecny prezydent Warszawy już się przygotowuje do objęcia funkcji głowy państwa. - Wybory parlamentarne są piekielnie ważne, ale wybory prezydenckie będą niemniej ważne. Po wyborach parlamentarnych może się okazać, że one będą jeszcze ważniejsze. Rafał Trzaskowski konsekwentnie przygotowuje się do kampanii prezydenckiej. W tej kwestii jest wiele długości przed konkurentami – mówił Sławomir Nitras.

Podkreślił, że Rafał Trzaskowski jest dla niego przyjacielem, a Donald Tusk szefem. - Jest między nami różnica pokolenia. Przyjaźń buduje się często w piaskownicy, wspólnych doświadczeniach. Na imprezach, wspólnych wakacjach, bo też mamy takie doświadczenia - powiedział o liderze PO.

