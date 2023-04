Tusk podjął ważną decyzję. Nie chciał dłużej czekać

Macierewicz ujawnił, co trafiło do prokuratury w zawiadomieniu ws. Smoleńska. Wskazano konkretnie jedną osobę

Wybory już za kilka miesięcy, a jednym z najbardziej aktywnych polityków zabiegających o głosy wyborców jest bez wątpienia Donald Tusk. Były premier odwiedził już kilkaset miejsc, gdzie spotyka się z Polakami, rozmawia, deklaruje ważne programy społeczne, a przy okazji mocno krytykuje obecną władzę. Jak donosi "Gazeta Wyborcza", lider opozycji podjął właśnie ważną decyzje dotyczącą kampanii - po pierwsze włączył do spotkań z wyborcami Rafała Trzaskowskiego, polityka, który cieszy się sporą popularnością w rankingach zaufania. Po drugie, Tusk zapowiedział wielki marsz 4 czerwca, gdzie zaprasza wszystkich zwolenników opozycji. Tym samym chce wysłać jasny sygnał, że opozycja może wygrać wybory tylko we wspólnej koalicji. Ważne są jeszcze dwa terminy - do końca czerwca PO ma ustalić z pozostałymi partiami tzw. pakt senacki, czyli podzielić miejsca na liście do wyborów do Senatu zaś we wrześniu skupić się już tylko na kampanii.

Wybory w Polsce - sondaże

Najnowsze sondaże jasno pokazują, że liderem jest Prawo i Sprawiedliwość. Badania wskazują również, że rządząca partia raczej nie ma co liczyć na samodzielne rządy, a to oznacza, że będzie musiała poszukać koalicjanta. Janusz Korwin-Mikke już zapowiedział, że współpraca PiS - Konfederacja byłaby możliwa.

W naszej galerii możesz zobaczyć, co Donald Tusk kupił wnukom