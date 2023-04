Jakie są naprawdę relacje między Tuskiem i Trzaskowskim? Wygadał się ważny polityk PO

Tusk powołał szefową sztabu

Lider PO Donald Tusk (66 l.) ogłosił, że szefową sztabu wyborczego PO zostanie Wioletta Paprocka – Ślusarska. To radna sejmiku województwa mazowieckiego i szefowa gabinetu prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. - Pani Wioletta to rzetelna osoba i jest wręcz predestynowana do zadań w stylu kampania wyborcza, organizacja sztabu i na pewno pomoże w poprowadzeniu zwycięskiej kampanii. Donald nie może być jedyną twarzą kampanii, musi być symfonia rozłożona na wiele osób i dlatego Rafał Trzaskowski i Wioletta Paprocka – Ślusarska na pewno nam pomogą – mówi nam poseł KO Paweł Poncyljusz (54 l.).

Dr hab. Tomasz Słomka: PO musi przekonać, że "PiS to obciach"

Ostre przygotowania do kampanii

A rzecznik PO Jan Grabiec pytany przez nas o większą rolę Trzaskowskiego w kampanii odpowiada, że chcąc pokonać PiS, PO musi rzucić wszystkie ręce na pokład. - Ostro przygotowujemy się do wyborczego starcia z PiS. Rafał Trzaskowski na pewno pomoże nam wygrać z PiS. Rafał będzie jeździł po Polsce, przekonywał, jak inni nasi politycy, żeby głosować na PO – stwierdza Grabiec. Eksperci nie mają wątpliwości, że prezydent Warszawy na pewno przyda się Tuskowi w walce o zwycięstwo.

Tusk potrzebuje Trzaskowskiego

- Donald Tusk wrócił i uratował PO, ale więcej nie jest w stanie zrobić, nie jest w stanie przebić tych 30 punktów proc. Stąd przejęcie inicjatywy przez Rafała Trzaskowskiego i jeśli Tusk chce utrzymać partię, która ma zwyciężyć, to może to zrobić tylko z Trzaskowskim. Przejęcie inicjatywy przez prezydenta Warszawy oznacza, że obecny szef PO dostrzegł problem w tym, że może nie wygrać wyborów bez aktywności Trzaskowskiego – komentuje nam prof. Kazimierz Kik, politolog. KS

