Tusk ostro odpowiedział Wojewódzkiemu ws. rozliczeń PiS! "Pana krwiożercze apetyty"

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-10-17 20:31

Donald Tusk był gościem programu Onetu prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. W pewnym momencie padło pytanie o rozliczenia PiS, premier wyraźnie się zdenerwował i ostro ocenił prowadzącego!

Wotum zaufania dla rządu! Donald Tusk podał dokładny termin

i

Donald Tusk w granatowym garniturze i białej koszuli, uśmiecha się, witając się z ludźmi podczas publicznego wystąpienia. Otaczają go tłumy, a w tle widać drzewa i budynek. Na Super Biznes przeczytasz o jego słowach do Wojewódzkiego.
  • Donald Tusk był gościem programu Wojewódzki i Kędzierski Onetu
  • Premier odniósł się do ostatniej krytyki w swoim kierunku
  • Tusk nie wytrzymał po słowach Wojewódzkiego o rozliczeniach z PiS i zadeklarował, że "nie jest rewanżystą"

Tusk odnosi się do ostatniej krytyki

Wojewódzki stwierdził, że Donald Tusk jest obecnie osobą z najgorszą recenzją swojej pracy i zapytał premiera "jakie to uczucie".

- Były duże oczekiwania. Kiedy decydowałem się na powrót, główną motywacją była zmiana władzy w Polsce. Bo czułem, że to co się dzieje za PiS-u to coś naprawdę złego, dla ludzi i dla Polski jako państwa. Wiedziałem, że muszę wzbudzić maksymalne emocje, bo dzisiaj polityka, to przede wszystkim emocje [...] Tak jest i dzisiaj, żeby dotrzeć do ludzi trzeba mieć komunikat prosty i emocjonalny - powiedział Tusk.

Następnie premier stwierdził, że Koalicja Obywatelska nie straciła poparcia. Porównał się także do sondaży Frederika Merza (kanclerza Niemiec), Keira Starmera (premiera Wielkiej Brytanii), czy Viktora Orbana (premier Węgier). Dodał, że po dwóch latach ludzie się od KO nie odwrócili, ale "krytycznie oceniają, to co się do tej pory udało dokonać".

Donald Tusk nie wytrzymał po tych słowach Wojewódzkiego. "Pana krwiożercze apetyty"

Wojewódzki stwierdził, że chce odwetu na PiS, jako "etyczne i moralne zobowiązanie".

- Nie jestem rewanżystą. Nie bardzo wiem w jaki sposób miałbym zaspokoić pana krwiożercze apetyty [...] Dla mnie powrotem do etycznej równowagi jest powrót do takiego stanu, w którym wymiar sprawiedliwości to niezależni sędziowie, którzy decydują, kto pójdzie siedzieć, a kto nie. A nie Kuba Wojewódzki, z Piotrem Kędzierskim i Donaldem Tuskiem w studio będą mówili "a ja go tak nienawidzę, wsadzę go do pudła, a najchętniej to mu łeb obetnę" - powiedział Donald Tusk.

Wojewódzki stwierdził, że gdyby Tuskowi brakuje "Bąkiewiczów", czyli ludzi, którzy "wyciągają pałę i w uproszczony sposób definiują rzeczywistość".

- Nie będę Bąkiewiczem. [...] Czy oni mają liberalne, czy lewicowe barwy, ja jestem po to, żeby Bąkiewicze nie rządzili w Polsce, kimkolwiek są - powiedział Tusk.

Gdy Wojewódzki stwierdził, że brak ostrej retoryki jest złą drogą, Tusk zapytał go "ile razy Pan czytał, że jestem skończony?".

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

PILNE! Polski sąd wypuścił podejrzanego o wysadzenie gazociągu! Szybko zareagow…
NAWROCKI ZDRADZI KACZYŃSKIEGO? AKTYWISTKI ATAKUJĄ TUSKA, TRUMP ROZMAWIA Z PUTINEM! | Dudek o Polityce
Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka!
Pytanie 1 z 15
Gdzie urodził się Donald Tusk?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Kuba Wojewódzki
DONALD TUSK