Tusk ostro odpowiada prezydentowi. „Proponuję zacząć od przestrzegania”

Premier reaguje na plany Pałacu Prezydenckiego

W środę 1 maja premier Donald Tusk odniósł się do zapowiedzi prezydenta dotyczących prac nad nową ustawą zasadniczą. Na platformie X napisał:

„Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej.”

To pierwsza tak bezpośrednia reakcja szefa rządu na inicjatywę prezydenta, który od kilku dni zapowiada rozpoczęcie szerokich konsultacji i prac nad projektem nowej konstytucji.

Nowa Rada rusza 3 maja

Pałac Prezydencki już wcześniej ogłosił, że 3 maja — w Święto Narodowe Trzeciego Maja — oficjalnie ruszy Rada ds. nowej Konstytucji. Prezydent Karol Nawrocki ma tego dnia uczestniczyć w uroczystościach w Archikatedrze św. Jana oraz na Zamku Królewskim, gdzie wręczy Ordery Orła Białego i przedstawi szczegóły projektu.

Według zapowiedzi ma to być „nowa jakość” w pracy nad zmianą ustroju państwa.

„To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach”

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla, że prace rady mają być intensywne i konkretne. Jak mówi:

„To nie będzie żadna dyskusja dla pozoru. To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach.”

W skład rady mają wejść przedstawiciele wszystkich klubów poselskich (po dwóch z każdego) oraz reprezentanci kół poselskich (po jednym). Do tego konstytucjonaliści i eksperci od prawa. Celem zespołu będzie przygotowanie projektu nowej konstytucji jeszcze przed końcem kadencji prezydenta.

Starcie wizji? Pałac: „O to chodzi”

Nie brakuje opinii, że prace nad nową konstytucją mogą wywołać ostre spory polityczne. Pałac Prezydencki nie ukrywa, że jest na to gotowy.

Leśkiewicz podkreśla, że „muszą się ścierać różne poglądy”. Najpierw ma być burza mózgów, potem wspólny projekt, a na końcu decyzja parlamentu i referendum.

Ambitny plan i ogromna stawka

Eksperci zwracają uwagę, że zmiana konstytucji to nie kosmetyka, lecz przebudowa fundamentów państwa. Prezydent zapowiada, że to dopiero początek — w najbliższych dniach ma powołać także Radę ds. Polonii i Polaków za granicą. Przy głowie państwa działa już kilkanaście gremiów doradczych.

Na razie jednak to odpowiedź premiera Tuska stała się politycznym sygnałem, że droga do ewentualnej nowej konstytucji może być długa i pełna napięć.

— Donald Tusk (@donaldtusk) May 1, 2026