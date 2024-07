i Autor: PAP/Leszek Szymański

Tylko u nas

Tusk opuścił połowę głosowań. Ta statystyka nie świadczy dobrze o szefie rządu

Premier swoje obowiązki sejmowe wypełnia w kratkę. Donald Tusk (67 l.) od początku kadencji opuścił niemal połowę głosowań co plasuje go w ogonie frekwencyjnej listy posłów. - W zasadzie to on jest pierwszą osoba w państwie, jeżeli chodzi o sprawowaną władzę, więc ma liczne obowiązki – tłumaczy szef klubu KO Zbigniew Konwiński (50 l.).