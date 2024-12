Tusk odniósł się do sprawy Romanowskiego i Orbana. Wspomniał o Kaczyńskim

- Odpowiedź była fajna: "ale serio w sensie formy czy treści". Tak że możecie się domyślać, o co tak naprawdę chodzi - mówił polski premier. - Jeśli miałoby dojść do jakichś dziwnych, niezgodnych z prawem europejskim decyzji w Budapeszcie, typu azyl polityczny i nierespektowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, to nie ja będę w trudnej sytuacji, tylko Viktor Orban. Powiedziałem mu to - podkreślił Tusk.