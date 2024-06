Tusk o debacie Trumpa z Bidenem. "Bałem się tego"

Ryszard Schnepf: Trump bardzo poważnie przybliżył się do zwycięstwa

Amerykańskie media nie mają większych wątpliwości. To Donald Trump okazał się zwycięzcą debaty, która odbyła się w nocy z 27 na 28 czerwca polskiego czasu. Jak czytamy, Joe Biden nie wypadł zbyt przekonująco. Biden „czasami wyraźnie się zacinał, ripostując słabym głosem, mamrotał i niekiedy wydawał się zagubiony” – podkreśla „Washington Post”, dodając, że jego występ wzbudził natychmiastowy niepokój wśród Demokratów i wielu wyborców. Media zwracają też uwagę, że słuchając Trumpa Biden miał często otwarte usta. Trump natomiast – choć wiele odpowiedzi zbudował wokół kłamstw, które nie zostały skontrowane przez moderatorów, a za ciągiem jego myśli trudno było podążać - mówił pewnie i głośno, co przesłaniało merytoryczne nieścisłości, a także zdołał pozostać w ofensywie nawet w tak drażliwych dla siebie kwestiach jak aborcja. Biden natomiast przez większość debaty był „w defensywie” – pisze „New York Times”. Część polityków Partii Demokratycznej uważa, że dobrym pomysłem byłoby wystawienie innego kandydata. Jednak do listopadowych wyborów pozostało bardzo niewiele czasu.

Do debaty Donald Trump - Joe Biden odniósł się również Donald Tusk. Premier komentował dyskusję amerykańskich polityków podczas spotkania z dziennikarzami w Brukseli.

- Bałem się tego. Można się było spodziewać, że w bezpośredniej konfrontacji, w debacie, nie będzie łatwo panu prezydentowi - ocenił szef rządu. O ewentualnej zmianie kandydata powiedział następująco. - Na pewno mają problem. Te reakcje są jednoznaczne - ocenił.

TRUMP SKAZANY! Grozi mu WIĘZIENIE? - Rafał Michalski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.