Tusk nie wytrzymał! Będą konsekwencje prawne dla Schreiber i Ostatniego Pokolenia. "Idiotyczne"

Donald Tusk komentuje Mariannę Schreiber i Ostatnie Pokolenie. "Idiotyczne"

Donald Tusk na X (dawniej Twitter) zdecydował się na skomentowanie działań Marianny Schreiber oraz aktywistów klimatycznych z grupy Ostatnie Pokolenie. Nazwał działania "idiotycznymi" i zapowiedział konsekwencje prawne. Stwierdził także, że blokowanie dróg może być traktowane jako naruszenie praw człowieka.

- Idiotyczne ataki z użyciem gaśnicy czy równie idiotyczne oblewanie zabytków farbą są i będą traktowane z całą surowością prawa. Blokowanie dróg według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka(!) narusza prawa innych obywateli i może być traktowane jako przestępstwo. Warto wiedzieć - napisał premier we wpisie na X.

Do czego odnosił się premier Tusk? Na wpis odpowiedziała Marianna Schreiber

Premier Donald Tusk odnosił się do incydentu z czwartku 12 grudnia, gdy Marianna Schreiber weszła z gaśnicą do Centrum Aktywizmu Klimatycznego Gniazdo, które uznała za siedzibę Ostatniego Pokolenia. Celebrytka nie tylko wtargnęła do pomieszczenia, ale również atakując proszkiem z gaśnicy osoby znajdujące się w środku.

- Panie Premierze, cieszę się, że pochylił się Pan nad problemem tysięcy mieszkańców Warszawy. Szkoda, że musiałam użyć do tego gaśnicy. Tylko porównanie mnie - osoby, która w geście obywatelskiego sprzeciwu i bezsilności musiałem wziąć sprawy w swoje ręce z TERRORYSTAMI przez których dzień w dzień cierpią setki polskich rodzin. Jest po prostu po ludzku podłe. Przecież to nawet nie chodzi czyjąś satysfakcję, stracony czas i pieniądze, emisję spalin. Tylko na Boga w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie.Ekoterror to dziesiątki osób uwięzionych nie tylko w karetkach, ale również tych którzy właśnie dojeżdżają na wizytę do lekarza, spieszą się do szpitala odwiedzić swoich bliskich, jadą do apteki po leki. Czy swoją obojętnością - bo poza słowami krytyki (w tym również dla mnie), nic innego nie zobaczyłam. Panie Premierze jako obywatele - prosimy o pomoc na Boga! - pisała Marianna Schreiber na X.

Ostatnie Pokolenie to grupa aktywistów klimatycznych, którzy regularnie blokują drogi w Polsce, która domaga się aby środki budżetowe przeznaczonych na infrastrukturę drogową zostały przesunięte na rozwój komunikacji publicznej. O organizacji było również głośno gdy oblała farbą Syrenkę Warszawską.

