Tusk nagle pojawił się w autobusie Szydło! Pokazano nagranie

Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej, 9 czerwca Polacy wybiorą swoich 53 reprezentantów. Nic więc dziwnego, że politycy ruszyli w objazd po kraju i za wszelką cenę próbują przekonać do siebie wyborców. Na niecodzienny pomysł wpadł sztab, który wspiera Beatę Szydło. Otóż do autobusu z byłą premier oraz Anną Zalewską i Beatą Kempą, zabrano... podobizną Donalda Tuska. Premier ma na głowie koronę, uśmiech od ucha do ucha oraz wypisane podwyżki - za które zdaniem PiS - odpowiada. - Król podwyżek. Donald Tusk. Drogi prąd. Drogi gaz. Drogie paliwo. VAT na żywność 5% - czytamy na podpisie niżej. - Mamy dzisiaj pasażera na gapę, króla podwyżek Donalda Tuska, ale zabrałyśmy go, żeby wytłumaczyć mu pewne sprawy - powiedziała była premier na nagraniu. Można je zobaczyć poniżej:

22 maja Beata Szydło odwiedziła Dolny Śląsk, gdzie wsparła polityków Prawa i Sprawiedliwości kandydujących do Parlamentu Europejskiego. - Nie mogłam nie przyjechać dziś do Wrocławia i na Dolny Śląsk, skoro kandydują z tego okręgu osoby, które były ministrami w moim rządzie: pani minister Anna Zalewska i pani minister Beata Kempa oraz kolejny minister rządów Prawa i Sprawiedliwości - minister Michał Dworczyk - mówiła była premier.

ZOBACZ GALERIĘ: Tak się zmieniała Beata Szydło

B. SZYDŁO: PRZETRWANIE PIS TO PRZYWÓDZTWO PREZESA KACZYŃSKIEGO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.