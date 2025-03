Tusk ostro o PiS. „To nie są patrioci, to są idioci”

"Już kiedyś o PiS-ie powiedziałem: »to nie są patrioci, to są idioci«, ale to, co ostatnio zrobili w Parlamencie Europejskim, to chyba coś wyraźnie gorszego niż głupota. Oni zagłosowali przeciwko wzmocnieniu możliwości obronnych, zdolności obronnych Polski na naszej wschodniej granicy z Rosją i Białorusią. To naprawdę na odległość pachnie zdradą. Słuchaj prezesie Kaczyński. Ludzie byli wam gotowi zapomnieć wiele złych rzeczy, ale tego naród wam nie wybaczy" — powiedział na portalu X premier Donald Tusk.

Zdecydowana krytyka PiS za głosowanie w PE

Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia skrytykował polityków PiS, którzy podczas głosowania w Parlamencie Europejskim opowiedzieli się przeciwko uznaniu Tarczy Wschód za flagowy projekt dla bezpieczeństwa UE. Powinni złożyć mandaty, albo przeprosić, albo jak najszybciej w ogóle zejść ze sceny – ocenił.

PE uchwalił rezolucję dotyczącą wzmocnienia obronności UE. W jej ramach przyjęto także bezprecedensową poprawkę zaproponowaną przez delegację PO-PSL w Europejskiej Partii Ludowej (EPL), uznającą Tarczę Wschód, czyli sztandarowy projekt premiera Donalda Tuska, za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE. Dokument przyjęty został przez PE zdecydowaną większością głosów (419 do 204). Rezolucji nie poparli natomiast europosłowie PiS i Konfederacji.

„Tarcza Wschód jest bardzo potrzebnym nam konstruktem, jest nam bardzo potrzebnym narzędziem do tego, żebyśmy dzisiaj odstraszali rosyjskiego agresora, żeby ten agresor wiedział, że jeżeli cokolwiek głupiego albo jeszcze głupszego przyszłoby mu do głowy, to powinien się trzy razy zastanowić, nim wyprowadzi z koszar pierwszego żołnierza” – powiedział Hołownia podczas konferencji prasowej w Jastrzębiu-Zdroju.

„Jeżeli europarlamentarzyści PiS tego nie rozumieją, głosując w ten sposób, to albo powinni złożyć mandaty, albo przeprosić, albo jak najszybciej w ogóle zejść ze sceny, okrywając się wstydem” – powiedział i wyraził przekonanie, że zagłosowali oni przeciwko Polsce, sojusznikom, bezpieczeństwu, a zagłosowali za Putinem.

