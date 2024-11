Trzaskowski wygrał z gigantyczną przewagą nad Sikorskim. Miażdżący wynik prawyborów

Rafał Trzaskowski w wyniki głosowania członków Koalicji Obywatelskiej został wybrany jej kandydatem na prezydenta. To on wystartuje w przeszłorocznych wyborach. Donald Tusk ogłosił wyniki prawyborów i podał konkretne liczby. Wiadomo, że chociaż do udziału w głosowaniu było uprawnionych ponad 25 tys. osób, to głosowało 22 126 członków. Wynik, który uzyskał Trzaskowski to 74,75 proc., zaś Radosław Sikorski otrzymał 25,25 proc. Wynik Trzaskowskiego to wręcz miażdżąca przewaga.

Już wcześniej sondaż wskazywał na Trzaskowskiego

Zresztą także wewnętrzy sondaż, którego wyniki na kilka dni przed prawyborami prezentował Donald Tusk wskazywał, że gdyby do drugiej tury wyborów prezydenckich dostał się prezydent Warszawy, to właśnie on lepiej poradziłyby sobie z kandydatem z Prawa i Sprawiedliwości.

W PiS ważny jest jeden głos, a u nas ważny jest każdy głos, i tym właśnie się różnimy. Jestem przekonany, że w tych wyborów wychodzimy wzmocnieni, wszyscy wychodzimy wzmocnieni, a ja mam bardzo mocny mandat i bardzo dużo energii, i determinacji i odwagi, do tego, by wygrać z PiS - oświadczył tuż po ogłoszeniu wyników prawyborów Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski ze sceny wspomniał o swoim kontrkandydacie. Podkreślił, że przed prawyborami obaj zachowali się dobrze, uczciwie:

Zachowywaliśmy się w czasie rywalizacji po rycersku, Radek ma stuprocentową rację, że nasz kandydat musi być twardy i sprawdzony w boju. Prawybory również pomogły dokładnie w tym, żeby budować w sobie twardość na nowo, mimo że ja od wielu lat jestem z wami, ramię w ramię - mówił

To będą kolejne wybory prezydenckie Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski już raz startował w wyborach prezydenckich. W 2020 roku najpierw zastąpił na miejscu kandydata KO Małgorzatę Kidawę-Błońską i trafił do drugiej tury, w drugiej turze zmierzył się z Andrzejem Dudą. Przegrał jednak z Dudą, który zdobył 51,21 proc., a Rafał Trzaskowski zdobył wówczas 48,79 proc. głosów.

Kolejna porażka Sikorskiego w prawyborach

Radosław Sikorski już raz brał udział w prawyborach, było to w 2010 roku. Wówczas jego konkurentem był Bronisław Komorowski. Wtedy głosy przedstawiały się następująco: 31,5 proc. uzyskał Sikorski, a Komorowski 68,5 proc. To oznaczy, że po 14 latach Sikorski, obecny szef MSZ, wypadł jeszcze słabiej.