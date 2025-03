Trzaskowski na wiatraku, Nawrocki z sandaczem, Mentzen kusi emerytów

- Energetyka wiatrowa musi stać się filarem naszego miksu energetycznego! – deklarował kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski, który w ostatnich dniach wziął udział m.in. w Forum Ekologicznym w Szczecinie. W mediach społecznościowych na jego profilu można zobaczyć również zdjęcie polityka na wiatraku. -Dobre wieści. W końcu uwalniamy energię z wiatru. Cała Polska naprzód! - napisał Rafał Trzaskowski.

Jego główny rywal, czyli Karol Nawrocki też nie próżnuje. Kandydat PiS pojawił się m.in. w Ostródzie na molo, gdzie mówił o potrzebie dalszego rozwoju regionu. Po spotkaniu Nawrocki udał się ze współpracownikami do jednej z pizzerii i tam zjadł obiad. Zamiast pizzy padło na sandacza. Świeża ryba pochodziła z pobliskiego jeziora. Usmażona tradycyjnie, podana z zapiekanymi ziemniaczkami i porcją surówki. Nawrocki był wniebowzięty i zapowiedział, że latem wróci do Ostródy – tym razem z rodziną.

Tymczasem zazwyczaj trzeci w sondażach kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, który wygrywa głównie u młodych wyborców, postanowił, że zawalczy również o głosy seniorów. Chce m.in. znieść opodatkowanie emerytur. "Chcemy dotrzeć do każdego Polaka, bez względu na wiek i dostęp do mediów społecznościowych" – czytamy na oficjalnym profilu partii w mediach społecznościowych. "Silna, Bogata Polska” to nasza gazetka, w której seniorzy i wszyscy zainteresowani znajdą konkretne informacje o programie Sławomira Mentzena, realnych rozwiązaniach i najnowszych sondażach" - pisze Konfederacja.

