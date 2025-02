Trzaskowski gościem prof. Dudka. [DUDEK O POLITYCE, 25.02]

Rafał Trzaskowski to główny faworyt zbliżających się wyborów prezydenckich. Najnowsze badanie zostało przeprowadzano 21-24 lutego i wynika z niego, że kandydat Koalicji Obywatelskiej prowadzi z dość bezpieczną przewagą nad drugim Karolem Nawrockim. Rafała Trzaskowskiego popiera 34,1 procent wyborców, kandydata popieranego przez PiS - 25,7 procent ankietowych. Trzeci w zestawieniu jest kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, który może się pochwalić poparciem na poziomie 16,2 procent. Jak dodaje, w badaniu zestawiono też Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, jako tych, którzy o najwyższy urząd w państwie walczyliby w drugiej turze. "W takim starciu urzędujący prezydent Warszawy nadal utrzymuje przewagę, jednak jego poparcie spada do 52,8 proc. - co oznacza stratę 1,9 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem. Jednocześnie Nawrocki zyskuje i może liczyć na 41,9 proc. głosów - co stanowi wzrost o 2,1 p.p." - podaje Wirtualna Polska.

Rafał Trzaskowski w programie "Dudek o polityce"

We wtorek, 25 lutego specjalny odcinek "Dudek o polityce", gdzie gościem będzie właśnie prezydent Warszawy. Poznamy zatem zdanie kandydata Koalicji Obywatelskiej na temat najnowszych sondaży. Serdecznie zapraszamy do oglądania programu.

