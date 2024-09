Trump o świetnych relacjach z „obiema stronami”

"Bardzo chcę pracować z obiema stronami, by spróbować to zakończyć. W pewnym momencie to musi się skończyć" - powiedział Trump, witając Zełenskiego w Trump Tower w Nowym Jorku. "On przeszedł przez piekło. Jego kraj przeszedł przez piekło, jak niewiele krajów dotąd. Nikt nigdy nie widział czegoś takiego, to okropna sytuacja" - dodał.

Trump zaznaczył też, że ma świetne relacje zarówno z Zełenskim, jak i Putinem, i powtórzył swoją zapowiedź, że jeśli wygra, doprowadzi do zakończenia wojny jeszcze przed objęciem urzędu w styczniu.

Tymczasem Zełenski, odpowiadając na pytanie, dlaczego zdecydował się na spotkanie z byłym prezydentem, stwierdził, że "myśli, że mają wspólny pogląd, że wojna w Ukrainie musi zostać zatrzymana, że Putin nie może wygrać, a Ukraina musi zwyciężyć". "Chciałem omówić z panem szczegóły naszego planu" - dodał ukraiński prezydent.

Do spotkania Trumpa i Zełenskiego dochodzi po tym, jak ich planowane rozmowy zostały wstępnie odwołane po serii kontrowersyjnych gestów i wypowiedzi obydwu stron. Zełenski wywołał oburzenie Trumpa i części Republikanów swoim wywiadem dla "New Yorkera", w którym skrytykował zarówno Trumpa, jak i jego kandydata na wiceprezydenta, senatora JD Vance'a, którego określił mianem "zbyt radykalnego" w związku z przedstawionym przez niego planem zakończenia wojny w Ukrainie polegającym na zawieszeniu broni wzdłuż obecnych linii frontu

Czy Trump mówi całą prawdę? Wcześniej oskarżył o wybuch wojny Bidena

Można jedynie spekulować, na ile zapowiedź Trumpa jest prawdziwa, a jego intencje kryształowe. Wyrazy sympatii wobec Ukrainy są sprzeczne z innymi wypowiedziami pochodzącymi z września.

- Joe Biden spowodował tę sytuację, a można było zawrzeć układ i nikt by nie zginął - powiedział Donald Trump podczas wiecu w Karolinie Północnej. Kandydat stwierdził, że przez wsparcie USA dla Kijowa "Ukrainy już nie ma". Tymczasem Republikanie oskarżają Kijów o ingerencję w wybory i domagają się zwolnienia ambasadorki kraju w Waszyngtonie.

"Oni spowodowali tę sytuację, a teraz są nie mają z niej wyjścia (...) Po prostu nie wiedzą, co robić, bo Ukrainy już nie ma, to już nie jest Ukraina. Nigdy nie uda się zastąpić tych miast i miasteczek ani zastąpić zmarłych ludzi, tak wielu zmarłych ludzi" - powiedział Trump podczas wiecu w Mint Hill w Karolinie Północnej.

Były prezydent stwierdził, że Biden mógł zawrzeć układ z Władimirem Putinem przed jego agresją, w wyniku czego "nikt by nie zginął i nie byłoby ani jednej złotej wieży roztrzaskanej, leżącej na boku".

"Można było zawrzeć umowę, gdybyśmy mieli kompetentnego prezydenta, a nie prezydenta, który cierpiał na wszystko. A Biden i Kamala pozwolili na to, karmiąc Zełenskiego pieniędzmi i amunicją, jakich żaden kraj nigdy wcześniej nie widział" - mówił Trump, po raz kolejny drwiąco nazywając ukraińskiego prezydenta "najlepszym sprzedawcą na Ziemi".

W 2018 r. Trump uznał, że Krym jest rosyjski, ponieważ wszyscy mieszkańcy półwyspu mówią po rosyjsku. Każdy może ocenić we własnym zakresie prawdziwość najnowszej deklaracji Trumpa. Na czym miałby polegać „układ” z Putinem? Czy taki układ na pewno byłby lepszy niż „karmienie pieniędzmi i amunicją”. Na marginesie – w Charkowie również mówią po rosyjsku.

Quiz. II wojna światowa. Sprawdź, co wiesz o największym konflikcie zbrojnym w historii Pytanie 1 z 10 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Kto był wówczas Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych? Józef Piłsudski Kazimierz Sosnkowski Edward Śmigły-Rydz Dalej