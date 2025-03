Wiceszef MON: "Już w marcu polscy oficerowie wyjadą". Co oznacza ta misja?

Kristol alarmuje, że Donald Trump nie zamierza wznowić wsparcia militarnego dla Ukrainy, nawet w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego eksploatacji surowców mineralnych. Co więcej, "pojawiły się informacje, że Trump nie przywróci pomocy wojskowej dla Ukrainy nawet, jeśli dojdzie do (podpisania) umowy w sprawie zasobów mineralnych i że jego administracja chce doprowadzić do dymisji (prezydenta) Wołodymyra Zełenskiego".

Autor odnosi się do doniesień NBC News, które, powołując się na anonimowe źródła w administracji Trumpa, informują, że prezydent otwarcie mówi o braku zamiaru przywrócenia pomocy wojskowej dla Ukrainy, nawet w zamian za porozumienie surowcowe. Dodatkowo, Trump miał wyrazić chęć odsunięcia Wołodymyra Zełenskiego od władzy.

Reakcje na wstrzymanie pomocy

Kristol przypomina, że w przeszłości, gdy Trump wstrzymał dostawy broni na Ukrainę, Rosja natychmiast zintensyfikowała ataki na ludność cywilną. Wówczas "polski premier Donald Tusk wyjaśnił tę sytuację zwięźle: Tak się dzieje, gdy ktoś uspokaja barbarzyńców; więcej bomb, więcej agresji, więcej ofiar".

Zdaniem Kristola, Tusk jest jednak zbyt dyplomatyczny w swojej interpretacji działań Trumpa. "Ale Tusk jest dyplomatyczny. Zachowuje pozory, że Trump tylko niemądrze lub życzeniowo stara się udobruchać Władimira Putina. Trump jednak nie działa niemądrze lub życzeniowo. On chce pomóc Putinowi" - podkreśla Kristol, sugerując, że intencje byłego prezydenta USA są bardziej złowrogie.

"Stany Zjednoczone pomagają Rosji zabijać Ukraińców"

Kristol cytuje również historyka wojskowości Phillipsa P. O’Briena, który stwierdza: „Stany Zjednoczone nie tylko porzuciły Ukrainę, Stany Zjednoczone pomagają teraz Władimirowi Putinowi i rosyjskiemu państwu zabijać Ukraińców i usiłują zmusić Ukrainę do zaakceptowania złego porozumienia pokojowego, które jak najbardziej może oznaczać koniec ich państwa. A jednocześnie USA robią wszystko, co w ich mocy, by pomóc chronić rosyjską armię".

Mimo niedawnych deklaracji Trumpa o "prawie" zakończonym zawieszeniu wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą, Kristol wyraża sceptycyzm. Uważa, że administracja Trumpa "przygotowuje grunt pod sytuację, w której tego nie zrobi, lub ponownie (tę pomoc) wstrzyma".

"Wszyscy będziemy winni zdradzenia ameryki"

Kristol wzywa Amerykanów z obu partii do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby zmienić politykę Trumpa wobec Ukrainy.

- Jeśli Amerykanie z obu partii nie zrobią wszystkiego, co w ich mocy, by zweryfikować i odwrócić działania prezydenta, to wszyscy będziemy winni zdradzenia Ukrainy. Wszyscy będziemy winni zdradzenia Ameryki - podsumowuje.

Bulwark to portal informacyjny założony przez neokonserwatystów republikańskich, krytycznie nastawionych do Trumpa i zwolenników tradycyjnej, interwencjonistycznej polityki zagranicznej USA.