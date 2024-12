Trump-Duda: Jeden gest, wiele interpretacji. Co wydarzyło się w Paryżu?

Co dalej z o. Rydzykiem? Kaczyński tego nie podaruje! Jest wściekły

Mowa ciała: serdeczność czy dominacja?

Poklepanie po ramieniu można interpretować na różne sposoby. Może być to gest serdeczności, sygnał, że relacje między politykami są bliskie i swobodne. Donald Trump znany jest z tego, że w ten sposób okazuje sympatię ludziom, z którymi dobrze się dogaduje. Jednak w świecie dyplomacji takie ruchy bywają wieloznaczne. Gest ten może również stanowić subtelny sposób na zaznaczenie swojej pozycji. Trump od lat słynie z pewności siebie i często podkreśla, kto według niego „trzyma ster” w relacjach międzynarodowych.

Protokół dyplomatyczny kontra styl Trumpa

Świat dyplomacji to przestrzeń ścisłych reguł i określonych gestów. Uścisk dłoni to klasyczny, neutralny znak równości i wzajemnego szacunku. Jakiekolwiek dodatkowe ruchy, takie jak poklepanie po ramieniu, wykraczają poza tę formalność i wprowadzają nieco bardziej nieoficjalny ton. W dyplomatycznym kontekście może to być odbierane jako próba narzucenia swojej przewagi lub sygnał, że jedna ze stron czuje się pewniej.

Trump od dawna pokazuje, że protokół dyplomatyczny jest dla niego jedynie sugestią, a nie wiążącą zasadą. Jego bezpośredni styl bycia, pełen wyraźnych gestów i sygnałów, dla jednych jest oznaką autentyczności, dla innych – brakiem szacunku dla etykiety. Publikacja tego nagrania przez Andrzeja Dudę to prawdopodobnie świadome podkreślenie, że mimo niekonwencjonalnych zachowań Trumpa, relacje Polski z USA pozostają stabilne i partnerskie.

Notre-Dame – symbol odbudowy i współpracy

Symbolika miejsca również ma znaczenie. Katedra Notre-Dame to symbol odnowy i odbudowy po zniszczeniu. Ceremonia jej ponownego otwarcia to okazja do podkreślenia wartości takich jak wytrwałość, solidarność i współpraca międzynarodowa. W tym kontekście gest Trumpa może być odczytany jako sygnał, że relacje między Polską a USA, choć czasem wystawiane na próbę, mają solidne fundamenty i mogą być wzmacniane.

