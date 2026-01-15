Trela: Kaczyński broni Ziobry na umór, ale nie wie co mówi

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-01-15 12:40

Gościem "Expressu Biedrzyckiej" w środę, 14 stycznia, był Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Polityk nie szczędził gorzkich słów pod adresem Zbigniewa Ziobry, który otrzymał azyl na Węgrzech. Oberwało się też prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławowi Kaczyńskiemu. Trela przyznał, że Kaczyński opowiada herezje, a Ziobro nie ma zasad: - (...) ucieknie nawet do Łukaszenki lub Putina - powiedział polityk.

