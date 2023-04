Transport ukraińskiego zboża przez Polskę. Dziś wznowienie przewozów

Co dziś robi była premier?

Transport ukraińskiego zboża wzbudził wielkie protesty polskich rolników. Jak się okazało, wielka część plonów trafiała bowiem na nasz rynek, co osłabiło dochody polskich gospodarstw. Z tego względu odwołano dotychczasowego ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, a jego miejsce zajął Robert Telus. Jak poinformował nowy szef resortu rolnictwa, we wtorkowe popołudnie osiągnięto porozumienie ws. transportu ukraińskiego zboża. Dostawy mają być objęte systemem SENT, a więc każdy transport będzie zabezpieczony plombą GPS. Dzięki temu będzie można faktycznie śledzić, czy ukraińskie zboże faktycznie opuściło nasz kraj. Minister rolnictwa zapowiedział, że żadna tona ukraińskich plonów nie zostanie w naszym kraju. Za kontrolę transportu mają być odpowiedzialne służby celne.