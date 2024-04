Tragiczna wpadka Szymona Hołowni! Ludzie byli w szoku

Do Hiszpanii zjechali się politycy z całej unii europejskiej. Na wyspie Pallma de Mallorca przewodniczący parlamentów debatują nad nowymi wyzwaniami Wspólnoty w wielu obszarach. Dyskutowali m. in. o autonomii strategicznej Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań dla demokracji liberalnych w czasach mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji w polityce zagranicznej i obronnej – w kontekście nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę i konfliktu na Bliskim Wschodzie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zabrał głos w sprawie walki z dezinformacją.

– To olbrzymie wyzwanie przed UE. Na informacji prawdziwej i sprawdzonej my, jako ludzie i obywatele, opieramy decyzje, które dotyczą naszego bezpieczeństwa, naszych dzieci, naszej przyszłości. Liczę, że uda nam się wypracować w Europie taki model współpracy naszych społeczeństw, który sprawi, że w oparciu o fakty i informacje, będą one gotowe bronić siebie nawzajem – mówił na szczycie w Hiszpanii Szymon Hołownia, który w wrzucił również do sieci zdjęcie ze swojej rozmowy z przewodniczącą parlamentu na Cyprze.

"HOŁOWNIA to nowy MENTZEN light" - Jakub MAJMUREK o sporach w koalicji rządowej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Rozmowa marszałka Sejmu Szymona Hołownia z przewodniczącą cypryjskiego parlamentu Annitą Demetriou. Trwa Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej – podpisano. Wpis wywołał lawinę krytyki, ponieważ na zdjęciu widać jak polski marszałek w rozmowie z cypryjską polityk przybiera nietypową pozę.

– Gdzie oni się spotkali, w Hogwarcie? – pytał internauta.

– Trochę kultury Szymon Hołownia mógłby jednak prezentować reprezentuje nie tylko siebie ale i NIESTETY mnie, czym jestem okrutnie niepocieszony – padł komentarz.

W galerii zobaczysz, jak mieszka marszałek Sejmu Szymon Hołownia:

– Wy nie macie specjalisty od dobrego wychowania, przecież on swoim zachowaniem i pozą lekceważy rozmówczynię – komentował ktoś inny.

– Poza Marszałka pozostawia wiele do życzenia. Z mężczyzną byłaby nieodpowiednia, z kobietą to już duży nietakt... Ale czego się spodziewać po rotacyjnym? – napisano dalej.

Zdjęcie, jak się okazało, oburzyło także sędzię TK Krystynę Pawłowicz. – Swą pozą uszanował przewodniczącą cypryjskiego parlamentu… – napisała Krystyna Pawłowicz.