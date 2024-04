Szymon Hołownia zabrał głos w sprawie Pegasusa. Mocne słowa

Szymon Hołownia często odnosi się nie tylko do tematów aktualnie omawianych w Sejmie, ale także do innych ważnych sytuacji rozgrywających się na polskiej scenie politycznej. Wiele emocji wzbudziła w nim wypowiedź Tomasza Siemoniaka, który na antenie TVN24 ujawnił nowe informacje na temat Pegasusa.

- Prokuratura bada to, czy te zgody nie były wyłudzane. W tym sensie, że jest jedną sprawą zwykła, rutynowa kontrola operacyjna, a inną jest inwigilacja takim systemem jak Pegasus - mówił minister koordynator służb specjalnych.

Marszałek Sejmu ostro skrytykował w czasie briefingu prasowego wykorzystywanie Pegasusa do inwigilowania obywateli niezgodnie z prawem.

- Uważam, że nawet, gdyby był jeden przypadek, w którym państwo podsłuchiwało choć jednego obywatela niezgodnie z prawem, to jest to skandal - uznał lider Polski 2050.

Według niego każdy taki przypadek powinien zostać gruntownie wyjaśniony przez państwo. Użył także sformułowania, że "to się w głowie nie mieści". - To rujnuje zaufanie obywateli do państwa. Ci goście bawili się w Jamesów Bondów, podczas gdy chodziło o najważniejsze dla Polski rzeczy - powiedział. - To rujnuje zaufanie obywateli do państwa. Ci goście bawili się w Jamesów Bondów, podczas gdy chodziło o najważniejsze dla Polski rzeczy - dodał.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Szymona Hołownia - ile wiecie o nowym marszałku Sejmu? [QUIZ] Pytanie 1 z 12 Gdzie urodził się Szymon Hołownia? W Białymstoku W Warszawie W Lublinie Dalej