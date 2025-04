Tomasz Terlikowski: papież Franciszek zmienił perspektywę

Jaki był pontyfikat papieża Franciszka?

W Poniedziałek Wielkanocny o godzinie 7.35 odszedł papież Franciszek. Śmierć Ojca Świętego kończy pewną epokę w dziejach Kościoła katolickiego, to także czas żałoby oraz podsumowania pontyfikatu zmarłego papieża. Zdaniem Tomasza Terlikowskiego, który gościł w "Expressie Biedrzyckiej", papież Franciszek pokazał nam inną perspektywę, nie europejską. - Jego myślenie było myśleniem człowieka ukszałtowanego w Ameryce Łacińskiej, przez co on inaczej patrzył na geopolitykę, inaczej patrzył na rzeczywistość kościelną - ocenił katolicki publicysta. Tomasz Terlikowski zwrócił również uwagę na to, że to nie był papież-teolog, tylko papież-duszpasterz. Gość Kamili Biedrzyckiej zwrócił również uwagę na to, że papież wydał kilka dokumentów, które były trudne do zaakceptowania dla bardziej konserwatywnych duchownych.

Tomasz Terlikowski wskazał także na fakt, że papież Franciszek spotykał się z grupami osób, które były "ciężkie do przełknięcia" dla przykładnych katolików. Publicysta wspomniał o tym, że Ojciec Święty rozmawiał choćby z transpłciowymi prostytutkami.

Pogrzeb papieża Franciszka

Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka rozpoczną się o godz.10 w sobotę 26 kwietnia na placu Świętego Piotra - ogłosił we wtorek Urząd Celebracji Liturgicznych. Mszy przewodniczyć będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Po mszy na placu Świętego Piotra trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą. Urząd Celebracji Liturgicznych poinformował także, że w środę o godz. 9 rano odbędzie się ceremonia przeniesienia w procesji trumny z ciałem Franciszka z kaplicy Domu Świętej Marty, gdzie się obecnie znajduje, do bazyliki Świętego Piotra. Tam wierni będą mogli oddać hołd papieżowi.