W PiS ruszyła dyskusja o podziale najważniejszych stanowisk. Znamy kluczowe nazwiska

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-10-07 19:22

Kariera Tobiasza Bocheńskiego (38 l.) rozwija się w zawrotnym tempie. Do ogólnopolskiej polityki wszedł zaledwie dwa lata temu jako kandydat PiS na prezydenta stolicy. Potem uzyskał mandat w eurowyborach, był rozważany jako kandydat na prezydenta, a niedawno został nawet wiceprezesem partii. Teraz mówi nam o swoim kolejnym celu. - Chciałbym być premierem Rzeczypospolitej. To wielkie wyzwanie – mówi nam eurodeputowany.

Stąd twardą ręką rządzi PiS Jarosław Kaczyński

i

Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express

Bocheński chciałby się zmierzyć z tym wyzwaniem

Dwa lata przed wyborami parlamentarnymi w Prawie i Sprawiedliwości trwa już wewnętrzna debata o tym kto obejmie kluczowe stanowiska po ewentualnym odzyskaniu władzy. Tobiasz Bocheński twierdzi, że to głównie medialne spekulacje, ale kiedy pytamy go stanowisko szefa rządu nie ma żadnych wątpliwości. - Oczywiście, że chciałbym być premierem Rzeczypospolitej. To wielkie wyzwanie, wymaga ogromnej pracy, także dynamizmu i chciałbym się z nim zmierzyć – mówił polityk w „Sednie Sprawy”.

Okazuje się, że w PiS jest więcej osób, które widzą go w tej roli. - Jest Tobiasz Bocheński, jest Mariusz Błaszczak, jest Przemysław Czarnek – wymieniał swoich faworytów Jacek Sasin (56 l.).

Swoich zwolenników ma też Morawiecki

Nie ulega jednak wątpliwości, że dość liczne grono zwolenników w partii Jarosława Kaczyńskiego (76 l.) ma też bardzo aktywny ostatnio były premier Mateusz Morawiecki (57 l.). – Jest naturalnym kandydatem PiS by zasiąść w fotelu premiera. Tak ciągle odbierają go wyborcy. Bocheński kojarzony jest raczej wyborami prezydenckimi, w których ostatecznie nie wystartował – mówi nam profesor Henryk Domański (73 l.). Frakcyjne walki o wpływy w PiS to na razie tylko delikatna rozgrzewka przed tym co może dziać się w tej partii za dwa lata.

Polityka SE Google News

Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości premierami Polski byli: Kazimierz Marcinkiewicz, który sprawował urząd od 31 października 2005 r. do 14 lipca 2006 r., ustępując po niecałym roku na rzecz Jarosława Kaczyńskiego. Lider PiS, był premierem od 14 lipca 2006 r. do 16 listopada 2007 r., realizując wizję „IV RP”. Beata Szydło pełniła funkcję premiera od 16 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2017 r., wprowadzając m.in. program 500+. Mateusz Morawiecki sprawował urząd od 11 grudnia 2017 r. do 13 grudnia 2023 r., skupiając się na polityce gospodarczej i Tarczach Antykryzysowych.

M. PRZYDACZ: MERKEL CHCIAŁA OBŁASKWIAĆ PUTINA MILIARDAMI EURO. PREZYDENT NAWROCKI NIE NAMAWIA SĘDZIÓW DO BUNTU | SEDNO SPRAWY
QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz?
Pytanie 1 z 10
W którym roku urodził się Karol Nawrocki?
Tobiasz Bocheński
15 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIS
MATEUSZ MORAWIECKI
Tobiasz Bocheński