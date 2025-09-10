"To zamierzony test, NATO musi być gotowe". Generał ostro o rosyjskich dronach nad Polską

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-09-10 8:32

"Liczba dronów, które w nocy z wtorku na środę przekroczyły granicę NATO, pokazuje, że był to zamierzony test" - mówi były dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie gen. Ben Hodges, cytowany przez agencję Reutera. W nocy z wtorku na środę drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski podczas ataku Rosji na Ukrainę.

Drony

i

Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express
  • Polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drony podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę.
  • Były dowódca sił USA w Europie, gen. Ben Hodges, uważa to za celowe testowanie obrony NATO.
  • Służby MSWiA i wojsko apelują o ostrożność w przypadku znalezienia szczątków dronów.
  • Sprawdź, jakie działania podjęto i dlaczego incydent nazwano "bezprecedensowym".

"Liczba dronów, która wleciała w przestrzeń powietrzną NATO jasno pokazuje, że jest to świadome testowanie NATO i sił obrony przeciwlotniczej oraz wczesnych systemów ostrzegania państw wchodzących w skład Sojuszu" - powiedział agencji Reutera gen. Ben Hodges, były dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie. Dodał, że NATO "musi być gotowe do skutecznego odpowiadania za każdym razem". "Z pewnością moglibyśmy robić więcej" - zaznaczył.

Bezprecedensowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Przypomnijmy, w nocy z wtorku na środę (9/10 września) polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Ok. godz. 7.40 DORSZ poinformowało na X o zakończeniu operowania lotnictwa związanego z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Polskie ministerstwo obrony napisało na X o "bezprecedensowym w skali naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron" oraz "o akcie agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Najbardziej zagrożonymi rejonami były województwa: podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

Rosyjskie drony nad Polską. Pilny apel służb

Służby MSWiA - Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna - działają w związku z akcją neutralizacji obiektów. Ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości. W przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. Każde znalezisko należy zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji.

Drony
34 zdjęcia
W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
ROSJA
NATO