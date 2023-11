To Tusk był najlepszym premierem w XXI wieku? Wyniki sondażu są jednoznaczne

W odpowiedzi na pytanie "Kto Pani/Pana zdaniem był najlepszym premierem Polski po 2001 roku?" najwięcej respondentów - 23,4 proc. - wskazało Donalda Tuska, pisze rp.pl. Na drugim miejscu uplasował się Mateusz Morawiecki z PiS z wynikiem 15,1 procent. Warto zauważyć, że to politycy, którzy najdłużej zasiadali w fotelu szefa rządu. Odpowiednio przez 7 i przez 6 lat. Najniższe miejsce na podium uzyskał Leszek Miller, były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Niemal siedem procent ankietowanych uznało, że to właśnie on był najlepszym premierem. Kolejne lokaty to Marek Belka, który uzyskał 3,9 proc. wskazań. Tuż za nim Beata Szydło, Kazimierz Marcinkiewicz i Jarosław Kaczyński. Stawkę zamyka Ewa kopacz ze zdecydowanie najgorszym wynikiem 1,2 procent.

Wcześniej rp.pl pytała też o najgorszych premierów w XXI wieku. Na tak zadane pytanie najwięcej osób, bo aż 25,6 proc., wskazało Mateusza Morawieckiego. Drugie miejsce zajął Donald Tusk, wybrało go 18,4 procent pytanych. 13,9 proc. badanych za najgorszego premiera w XXI wieku uważa Jarosława Kaczyńskiego. 7,7 proc. Beatę Szydło, a 6,4 proc. Ewę Kopacz. Kazimierza Marcinkiewicza za najgorszego premiera po 2001 roku uważa 2,4 proc. respondentów, a 1,5 proc. Leszka Millera. Zaledwie 1,2 procent pytanych wskazało na Marka Belkę.