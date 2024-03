Kwaśniewski mówi o Putinie. Alarmujące słowa, jeśli prezydent Rosji to zobaczy, "to się nie zatrzyma"

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Duda o wejściu Polski do NATO: To był pokaz absolutnej jedności sceny politycznej

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska w niecenzuralny sposób odniosła się do wypowiedzi Szymona Hołowni, który w ubiegłym tygodniu stwierdził, że "w sprawie aborcji trzeba nam spokoju i cierpliwości". "Wyp******aj z tym spokojem" - napisała bezpardonowo w mediach społecznościowych, czym wołała prawdziwą burzę i obawy co do dalszej egzystencji obecnej koalicji rządzącej, zwłaszcza, że wcześniej wprost zaatakowała do z sejmowej mównicy (wideo poniżej).

Zobacz: Kwaśniewski mówi o Putinie. Alarmujące słowa, jeśli prezydent Rosji to zobaczy, "to się nie zatrzyma"

Nie kłóćcie się 🙈🤣🤣Żukowska do Hołowni: A ta błyskawica będzie wymierzona w pana 🚜🤣🤣 pic.twitter.com/O8DYVd8je1— AnkaPolska 🇵🇱 #BabiesLivesMatter (@AnkaPolska) March 6, 2024

W niedzielę do tej szalenie kontrowersyjnej i nieeleganckiej wypowiedzi odniósł się na antenie Polsat News Adam Jarubas, europoseł PSL. - Wydaje mi się, że to są jakieś emocje, które dotyczą też kampanii - stwierdził, jakkolwiek dodał optymistycznie, że jego zdaniem "koalicja to przetrwa". - Wydaje mi się, że ona zrobiła to z premedytacją i wyrachowaniem. Mają trochę problem, jako Lewica, bo liczyli, że pójdą (do wyborów) z list PO, jest trochę takich gestów odwołujących się do programu Lewicy - tłumaczył.

Sprawdź: To wejście na jezdnię Kaczyńskiego mogło skończyć się tragedią. Jest nagranie wściekłego kierowcy!

Jarubas podkreślił, że dla Trzeciej Drogi, "autentyczną troską jest rozwiązanie dramatu kobiet, które po haniebnym wyroku TK mają dziś duży problem". Dodał, że trzeba wrócić do rozwiązań przed wyrokiem, a potem oddać głos Polkom i Polakom w referendum. - Pośpiech w tej kwestii nie jest wskazany, zgadzam się z marszałkiem. Trzeba to przeprowadzić z dobrą praktyką legislacyjną, z konsultacjami - podkreślił.

Sonda Czy uważasz, że aborcja do 12. tygodnia ciąży powinna być legalna? Tak. Kobiety powinny mieć prawo decydować. W żadnym razie. Dziecko to nie własność kobiety.