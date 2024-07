To mogą być początki jakiejś choroby" - mówił o Jarosławie Kaczyńskim w "Expressie Biedrzyckiej" senator KO Krzysztof Kwiatkowski

Niemcy otwarcie krytykują Donalda Tuska. Mało tego! Porównują go do PiS!

to może go zaboleć

- My w tym piśmie mamy wprost: "zwracam się do pana ministra o natychmiastowe zakazanie politykom Solidarnej Polski korzystania z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej". Dalej mamy ostrzeżenie, że może to mieć fatalne skutki z rozliczeniem kampanii przez Państwową Komisję Wyborczą. Tak – nie mam żadnych wątpliwości, że to będzie miało fatalne skutki – mówił Kwiatkowski w programie.

Senator podkreślił, że niezgodna z prawem działalność polityków (wówczas) Suwerennej Polski dotyczyła zarówno kampanii przeprowadzonej w 2019, jak i 2023 roku.

- Przypominam, że politycy Solidarnej Polski weszli do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości i nie rozliczają się oddzielnie- dodał.- To jest mój wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej – zastrzeżenie do złożonego sprawozdania komitetu wyborczego PiS-u, gdzie na 60-ciu stronach opisałem kilkadziesiąt różnych wydarzeń finansowanych z budżetu państwa: pikników, festynów, serwisów informacyjnych. PKW odpowie mi na to w ciągu najbliższych dni – zapowiedział senator.