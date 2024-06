i Autor: SHUTTERSTOCK, Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Szymon Hołownia

PSL też dołoży do pieca?

To koniec marzeń Hołowni o prezydenturze?! Taki cios od własnego działacza!

Nie jest wielką tajemnicą, że Szymon Hołownia ma ambicje, by zostać prezydentem Polski. Po nadspodziewanie dobrym wyniku w 2019 roku, miał poprzez funkcję Marszałka Sejmu, budować swoją pozycję, aby tym razem dostać się do drugiej tury. Tymczasem w eurowyborach koalicja PSL i Polski 2050 zaliczyła spektakularną porażkę, która może znacząco zrewidować te plany. Pomijając fakt, że PSL rozważa podobnież wystawienie własnego kandydata, to jeszcze prawdziwy cios spadł na Hołownię ze strony jednego z działaczy Polski 2050! Te słowa musiały go naprawdę bardzo, ale to bardzo zaboleć!