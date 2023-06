To już koniec?! Twój Ruch przechodzi do historii

PiS odpuszcza Tuskowi? Komisja do spraw rosyjskich wpływów traci uprawnienia

To już koniec Twojego Ruchu? Jak podaje "Rzeczpospolita" Twój Ruch nie złożył sprawozdania finansowego za 2022 rok, a to znaczy, że zniknie z rejestru partii politycznych. W takim przypadku, jak podkreśla gazeta, przepisy są bardzo surowe, ale też jednoznaczne: przewidują, że "Państwowa Komisja Wyborcza występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji", a sąd "po przeprowadzeniu rozprawy wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji".

- Taki błąd co roku popełnia część partii. Np. w ubiegłym roku sprawozdania nie złożyła partia Pawła Kukiza K’15, w związku z czym została w styczniu wykreślona z rejestru (rockman założył już nową partię KUKIZ15). Jak informuje nas Państwowa Komisja Wyborcza w tym roku obowiązku nie dopilnowało siedem partii, z czego większość kanapowych. Chodzi m.in. o Wspólnie dla Zdrowia Włodzimierza Bodnara, lekarza, który zyskał rozgłos w pandemii Covid-19, lecząc amantadyną, czy założone przez kabaret Malina ugrupowanie Z Miłości do Koryta. Z bardziej znanych partii sprawozdania nie złożył tylko Twój Ruch - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Według współprzewodniczącej partii Marzennie Karkoszce to świadoma decyzja. - W styczniu podjęliśmy decyzję o samorozwiązaniu partii. Po odejściu Janusza trudno było odbudować markę partii, bo czy komuś się to podoba czy nie, Palikot był najbardziej rozpoznawalnym brandem politycznym w Polsce – wyjaśnia w rozmowie z gazetą Karkoszka.

