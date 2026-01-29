„To jest zdrada”. Szef MON nie ma wątpliwości, były żołnierz WP z zarzutami pracy dla Rosji

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-29 19:56

Były żołnierz Sił Zbrojnych RP usłyszał prokuratorskie zarzuty udziału w działalności rosyjskiego wywiadu oraz szerzenia dezinformacji. Sprawę w niezwykle ostrych słowach skomentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, nazywając podejrzanego zdrajcą. Za mężczyzną, który najprawdopodobniej przebywa w Rosji, wysłano list gończy.

Kosiniak-Kamysz

i

Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS

Były żołnierz oskarżony o zdradę. Jak działał dla rosyjskiego wywiadu?

Sprawa byłego żołnierza Wojska Polskiego, który miał podjąć współpracę z rosyjskim wywiadem, wstrząsnęła opinią publiczną i wywołała natychmiastową reakcję na najwyższych szczeblach władzy. Prokuratura Okręgowa w Krakowie postawiła mężczyźnie poważne zarzuty, a Ministerstwo Obrony Narodowej mówi wprost o zdradzie państwa. To kolejny w ostatnich latach dowód na intensyfikację działań wywiadowczych i dezinformacyjnych skierowanych przeciwko Polsce.

„To jest zdrada”. Ostra reakcja szefa MON

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nie pozostawił żadnych złudzeń co do oceny czynów byłego wojskowego. Jego komentarz był jednoznaczny i stanowczy, co podkreśla wagę, jaką władze państwowe przywiązują do tej sprawy.

– To jest zdrada. To jest zdrajca. Trzeba go ścigać i dobrze, że został list gończy wysłany. To jest zdrada interesu narodowego. To jest zdrada wartości, etosu, historii i przyszłości Polski – powiedział szef MON w rozmowie z mediami.

Dodał również, że dla takiego zachowania „nie ma żadnego zmiłuj i przebacz”.

Tak ostra retoryka ze strony ministra obrony narodowej świadczy o tym, że państwo polskie traktuje działalność szpiegowską na rzecz obcych mocarstw jako jedno z najpoważniejszych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu. Słowa te mają również na celu wysłanie jasnego sygnału do wszystkich, którzy mogliby rozważać podobną drogę.

Irlandzka europosłanka oskarża posłów PiS o "chrumkanie jak świnia". Co wydarzyło się w Brukseli?

Prokuratura stawia zarzuty. Co wiadomo o sprawie?

Śledztwo w sprawie byłego żołnierza prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie, a czynności operacyjne powierzono delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Z komunikatu prokuratury wyłania się obraz zaplanowanej i wielowątkowej działalności przestępczej.

Działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu i dezinformacja

Główny zarzut dotyczy przestępstwa z art. 130 § 1 i 3 Kodeksu karnego, czyli udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Według śledczych mężczyzna:

  • Brał udział w operacjach rosyjskiego wywiadu.
  • Zajmował się szerzeniem dezinformacji w internecie.
  • Wykorzystywał do tego media społecznościowe, w tym popularną aplikację TikTok i profil o nazwie „PolaknaDonbasie”.

Celem tych działań było wprowadzanie w błąd opinii publicznej, wywoływanie niepokojów społecznych oraz zakłócanie funkcjonowania struktur państwa polskiego. Tego typu aktywność wpisuje się w szerszy kontekst wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko państwom NATO i Unii Europejskiej. 

Służba w obcej armii i list gończy

Poza zarzutami o szpiegostwo, prokuratura oskarżyła byłego żołnierza również o podjęcie służby w obcym wojsku bez wymaganej zgody. To kolejne poważne przestępstwo godzące w obowiązki obywatela wobec własnego państwa.

W związku z tym, że podejrzany najprawdopodobniej ukrywa się poza granicami Polski, wszystko wskazuje na terytorium Federacji Rosyjskiej, prokuratura podjęła niezbędne kroki prawne. Do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia skierowano wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, co było podstawą do wystawienia za mężczyzną listu gończego. Umożliwia to jego ściganie na arenie międzynarodowej.

Szpiegostwo i dezinformacja – realne zagrożenie dla Polski

Przypadek byłego żołnierza to nie odosobniona sytuacja. Służby specjalne regularnie informują o neutralizowaniu siatek szpiegowskich i zwalczaniu kampanii dezinformacyjnych inspirowanych przez obce mocarstwa. Wykorzystywanie byłych funkcjonariuszy lub żołnierzy jest dla obcych wywiadów szczególnie cenne, ponieważ osoby te posiadają wiedzę o funkcjonowaniu struktur obronnych państwa i cieszą się pewnym autorytetem, co uwiarygadnia rozpowszechniane przez nie fałszywe treści.

Walka z dezinformacją i szpiegostwem jest dziś jednym z kluczowych wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego. Wymaga nie tylko skutecznych działań kontrwywiadowczych, ale także budowania świadomości społecznej i odporności na manipulację w cyberprzestrzeni. Sprawa byłego żołnierza pokazuje, że polskie państwo dysponuje narzędziami prawnymi do ścigania i surowego karania zdrajców, nawet jeśli ci szukają schronienia za granicą. 

Poniżej galeria zdjęć: Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce

Polityka SE Google News
Poligon w Ustce
25 zdjęć
Zełenski GRZMI w Davos. Roch Kowalski i Radosław Gruca OCENIAJĄ przemówienie ukraińskiego prezydenta | Express Biedrzyckiej
Sonda
Czy „umowa dotycząca ziemi” powinna być elementem porozumienia kończącego wojnę w Ukrainie, jeśli w zamian Kijów otrzyma realne gwarancje bezpieczeństwa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ