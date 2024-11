To dzięki nim wygrał Trump. Te grupy wyborców pokazały siłę

Co o tym decyduje?

Kto sprawił, że Donald Trump wygrał w USA? Wiele wskazuje na to, że tu o sukcesie polityka zdecydowali najmłodsi wyborcy, ale nie tylko. W rozmowie z naszym korespondentem David Puchalski - nauczyciel Civics (Wiedza Obywatelska) przyznaje, że w te wybory szczególnie zwracało uwagę to, że do głosowania ruszyli młodzi ludzie:

Zauważyliśmy zasadniczą zmianę w stosunku do wyborów z 2016 i 2020 roku. Ze wstępnych sondaży widać było, że najmłodsi wyborcy w przedziale wiekowym 18-30 lat zmobilizowali się jak nigdy dotąd, i tę mobilizację widzieliśmy przy urnach wyborczych. Zauważyliśmy też większą mobilizację wśród kobiet zachęconych przesłaniem Harris o aborcji. Jednak w ostatecznym rozrachunku to młodzi mężczyźni okazali się bardziej aktywnymi wyborcami, szczególnie jeśli chodzi o wyborców tradycyjnie głosujących na Demokratów, Latynosów i Afroamerykanów. Właśnie w tych grupach młodzi wyborcy pokazali swoją siłę głosując na Trumpa.

Rozmówca naszego wysłannika dodał, że w 2020 roku dominowała atmosfera oszustwa wyborczego, którą propagował ówczesny prezydent, czyli Donald Trump. Nie doszukano się jednak żadnych uchybień, a wszystkie pozwy Trump przegrał. Ostrzeżenia o oszustwach w głosowaniu korespondencyjnych, czy w 2020 roku, nie pojawiły się teraz, bo Republikanie postawili na early voting, (czyli wczesne głosowanie) i ta strategia im się opłaciła.

To Musk wygrał wybory Trumpowi