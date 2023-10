To dzieje się w PiS po wyborach. Napięcie rośnie, szukają winnych! Pretensje do "tłustych kotów".

PiS w opozycji?

Jak informuje portal Onet.pl, póki co Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do oddania władzy. Wszystko wskazuje, że będzie miała na to aż 8 tygodni. Prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej powierzy najpierw misję stworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, jego kandydaturę będzie mogła utrącić zjednoczona opozycja. Ta najpewniej na stanowisko premiera zgłosi Donalda Tuska, co zostało ustalone na czwartkowym zjeździe PO (Zobacz: PILNE! Zjazd najważniejszych polityków PO. Co się dzieje?!). Ponadto politycy PiS są świadomi, że o zbudowanie koalicji będzie im szalenie ciężko. Mało tego! Niektórzy wprost przyznają, że rzekome rozmowy z PSL to "spin i zasłona dymna". Nikt w partii nie wierzy, że uda się skłonić Władysława Kosiniaka-Kamysza do zawarcia koalicji. – Ani Mateusz Morawiecki, ani nikt inny nie prowadzi rozmów z PSL o wspólnym rządzie. Naprawdę ciężko sobie wyobrazić takie rozmowy, jeśli przez ostatnie osiem lat waliło się w Polskie Stronnictwo Ludowe i personalnie w polityków tej partii – powiedziała portalowi osoba z wewnątrz partii.

Winne "tłuste koty"?

Tuż po ogłoszeniu wyników wyborów, aby zapobiec gwałtownym ruchom wewnątrz partii, Jarosław Kaczyński zadecydował się wstrzymać na razie polityczne rozliczenia za nieudaną kampanię i wziąć winę na siebie. To na chwilę uspokoiło sytuację Z każdym kolejnym dniem nastroje w ugrupowaniu są jednak coraz gorsze, a wezwań do rozliczeń po nieudanej kampanii przybywa. Kolejni politycy na partyjnym zapleczu zaczynają przerzucać się odpowiedzialnością za popełnione błędy i wskazywać, kto bardziej zawiódł.

Wiadomo, że raport z prac sztabu prezesowi PiS zdać ma jego szef Joachim Brudziński ze szczególnym uwzględnieniem wyników tzw. jedynek na wyborczych listach. To m.in. oni uznawani są za winnych. Wśród przyczyn wyborczego niepowodzenia informatorzy portalu wymieniają butę i lenistwo polityków oraz działaczy partii, błędy w kampanijnej strategii oraz właśnie słabe wyniki regionalnych "jedynek", które kosztowały PiS kilka mandatów. – Tłuste koty nas pogrzebały. Władza, pieniądze ze spółek oraz euro z Brukseli odebrały ludziom rozum – mówił anonimowo jeden z polityków. Inni mieli również podkreślać, że na listach zabrakło popularnych polityków Zjednoczonej Prawicy m.in. Beaty Szydło czy Patryka Jakiego.

Plany na przyszłość

Według Onetu, Jarosław Kaczyński myśli już o kolejnych wyborach, do których dojdzie w 2024 roku (samorządowych i do europarlamentu). Chce także poddać się partyjnej ocenie, "stąd pomysł, by jeszcze przed wiosną zwołać kongres PiS i poddać się partyjnej weryfikacji oraz dokonać zmian w kierownictwie partii" (mówi się, że szefem klubu może zostać Mariusz Błaszczak). Jak jednak podkreślono, mimo wszystko prezes nie zamierza udać się na polityczną emeryturę. Celem na najbliższe tygodnie jest reorganizacja partii i odmłodzenie struktur. W PiS ma nastąpić zmiana pokoleniowa: starsi działacze mają ustąpić miejsca młodym, którym będzie chciało się walczyć. Na razie jednak nie wiadomo, kto miałby usunąć się w cień. – Na te pytania jest z pewnością jeszcze za wcześnie – stwierdził informator portalu.

