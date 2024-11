To już pewne! Macierewicz straci prawo jazdy. Policzyli mu punkty

Macierewicz przejdzie badania psychologiczne

Maksymalna liczba punktów karnych na koncie kierowcy wynosi 24 punkty. Po przekroczeniu tego poziomu traci się uprawnienia do kierowania pojazdami. Jak informuje stołeczna policja Antoni Macierewicz (76 l.) miał już na swoim koncie 10 punktów, więc pod dodaniu kolejnych 21 oczek były szef MON nie będzie już mógł prowadzić swojego Passata. Jeżeli polityk PiS będzie chciał znowu wsiąść za kółko musi przejść badania psychologiczne i zdać pełny egzamin na prawo jazdy. -Koniec bezkarności Macierewicza – napisał w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak (57 l.).

Macierewicz się tłumaczy

A sam wiceprezes PiS tłumaczył się w telewizji Republika, że wbrew temu co pisał „Fakt” nie rozmawiał przez telefon prowadząc samochód. Gazeta donosiła też o wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych i wjechaniu na pas ruchu dla rowerów. - Moim zdaniem samochód wtedy stał, ale jeżeli to była prawda, to jestem absolutnie do dyspozycji i zrealizuje wszystko, co będzie wynikało z konsekwencji – mówił Antoni Macierewicz. Jego niesławny rajd ulicami Warszawy odbył się 31 października. Polityk był gościem radia Wnet, a po opuszczeniu studia udał się w kierunku centrum stolicy i wtedy został nagrany przez dziennikarzy.

P.CZARNEK: MIAŁBYM WIELKĄ SZANSE NA POKONANIE TRZASKOWSKIEGO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.