„To był zamach”. Jarosław Kaczyński w rocznicę katastrofy smoleńskiej

– To dzień smutny. To już 15 lat od dnia, w którym tu też stał tłum, w którym Polska wstrząśnięta reagowała jednością, bólem, smutkiem na to, co się stało. Na to, co opisywano wtedy w sposób skrajnie kłamliwy, na to — co było w istocie — zamachem, zamachem na 96 ludzi: kobiet i mężczyzn, na prezydenta i jego małżonkę (...), na ludzi, którzy chcieli po prostu zrobić to, co zrobić w tym momencie powinni: oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej – mówił Kaczyński.