To będzie koniec! Joanna Mucha planuje odejść z polityki. Powód jest prosty

Joanna Mucha od lat jest w polskiej polityce, ale najwyraźniej nie widzi w niej dla siebie miejsca. Przypomnijmy, że niemal miesiąc temu posłanka Mucha zdecydowała, że rezygnuje z członkostwa w Polsce 2050 oraz w klubie parlamentarnym, została posłanką niezrzeszoną. Wówczas przekazała informację o opuszczeniu Polski 2050 w mediach społecznościowych: - Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy - napisała wówczas Mucha. Było to tuż po tym, jak w Polsce 2050 doszło do zmian, wybrana została nowa szefowa ugrupowania, a część polityków opuściło jego szeregi zakładając nowe o nazwie Centrum.

Teraz Joanna Mucha o swoje dalsze polityczne plany została zapytana w TOK Fm. Szczerze przyznała, co zamierza robić, a okazuje się, że planuje całkowicie porzucić politykę! Dlaczego? Posłanka Mucha podała argumenty:

Nie mam w tej chwili żadnych planów politycznych. Raczej myślę o tym, że z końcem tej kadencji nastąpi też koniec mojej działalności politycznej - z prostego powodu. Ja się po prostu nie odnajduje na polskiej scenie politycznej. Nie ma w tej chwili żadnej partii, z którą chciałabym się związać, która mówiłaby to, co ja bym chciała mówić i będą mówić, czy też już mówię za pośrednictwem moich mediów społecznościowych - przyznała w programie "Poranek TOK FM".

Polityczka dodała, że nie odnajduje siebie w obecnej ofercie politycznej, i to jest dla niej problem. Nie ma też zamiaru tworzyć nowych politycznych ugrupowań: - I nie będę też tworzyła partii, bo kolejna trzecia inicjatywa w centrum to jest coś zupełnie bezsensownego - dodała.

Jej zdaniem projekty centrum, takie które byłyby miejscem spotkań, po prostu zanikają, bo jest na to pozwolenie, a to przynosi polaryzację: - Jest za to dziecinna polaryzacja, bo mamy do czynienia z czymś takim, że albo PiS, albo Konfederację rzuca piłeczkę i wszyscy za tą piłeczką biegną. Czyli jak zaczynają mówić o hordach na zachodniej granicy, to wszyscy mówią: Nie, nie, nie ma żadnych hord. A nie o naszych tematach. To jest po prostu nie do wytrzymania dla normalnego człowieka - podsumowała gorzko.

Joanna Mucha to była minister sportu i turystyki w drugim rządzie Donalda Tuska (2011–2013), była wiceprzewodnicząca Polski 2050, i była sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Do niedawna posłanka Polski 2050, a obecnie posłanka niezrzeszona.

NIŻEJ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE, JAK ZMIENIAŁA SIĘ JOANNA MUCHA NA PRZESTRZENI LAT

32