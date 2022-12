Ten Putin wspomaga zbiórkę na śmigłowiec medyczny. Dla armii ukraińskiej

Do końca publicznej kwesty pozostało jeszcze 23 dni. Na konto zbiórki ponad 3,3 tys. darczyńców przekazało nieco ponad 491 tys. zł. By zrealizować cel minimum, czyli na koncie winno znaleźć się 620 tys. zł. Tyle potrzeba, by kupić „wyposażenie nawigacyjne i medyczne do śmigłowca”. Oczywiście głównym celem zbiórki pozostaje kupno śmigłowca medycznego. Chodzi o „Helikopter Ми-2АМ-1 z wyposażeniem medycznym. To sprawdzona konstrukcja, zmodernizowana i przystosowana do obecnych potrzeb. Niższa cena helikoptera wynika z faktu, że sprzęt produkowany jest w Ukrainie przez ukraińską firmę na specjalnych warunkach. Zlokalizowanie produkcji na terenie Ukrainy oznacza także łatwy i tani sposób serwisowania i dostęp do części zamiennych, a w warunkach wojennych, to jest bardzo ważne! Co więcej, kupując śmigłowiec od ukraińskiej firmy, wspieramy tamtejszy przemysł, który daje zwykłym ludziom zatrudnienie. To ważne, bo wojna uderzyła w ukraińską gospodarkę i pozbawiła wielu ludzi pracy” – zachęcają organizatorzy akcji „Polska Zrzutka Obywatelska: Zbroimy Ukrainę”.

W ciągu prawie miesiąca wiele się może wydarzyć. Akcję wspiera wielu tzw. ambasadorów. Mniej znanych – weteranów misji Wojska Polskiego poza granicami Rzeczypospolitej. I bardziej znanych, ludzi świata kultury. Akcję wspierają m.in. Agnieszka Holland, Anna Dymna, Krzysztof Globisz, Michał Wiśniewski i wielu innych nie mniej znanych. I do tego grona dołączył znany w Tarnowie i okolicy ukraiński piłkarz Wiktor Putin. Nic go rodzinnie nie łączy z „tamtym” Putinem. W Unii Tarnów gra od lutego 2021 r. Przez rok kibice – wspomina piłkarz – nie mieli tzw. wątpliwości do do jego nazwiska. Odkąd „tamten” Putin wysłał swoją armię na podbój Ukrainy, kibice chcieliby, aby Wiktor zmieniła nazwisko.

A piłkarz nie zamierza zmieniać nazwiska, bo taki się nazwali jego przodkowie. W Rosji nazwiska „Putin” używa „tamten” i 6418 innych osób. Żeby było ciekawiej: ojciec piłkarza ma na imię… Zgadnijcie? Brawo! Włodzimierz. Uciekł z Chersonia przed rosyjskim wojskiem. Teraz wspiera „Polską Zrzutkę Obywatelską: Zbroimy Ukrainę”. Twórcy akcji podkreślają „Tylko z Waszą pomocą – mediów, to może się udać, dlatego prosimy o podzielenie się informacją o naszej Zrzutce czytelnikami”. To też to czynimy i zachęcamy do włączenia się do akcji: „Zbroimy Ukrainę! Zbiórka na helikoptery do ewakuacji rannych żołnierzy!”.