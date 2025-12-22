Tego nikt się nie spodziewał. Siemoniak chwali Morawieckiego i mówi, co naprawdę myśli o prezydencie

Tomasz Siemoniak z KO pozytywnie ocenia słowa Mateusza Morawieckiego o rządzie jedności narodowej, jednocześnie krytykując Jacka Sasina.

Były minister obrony narodowej bez ogródek ocenia relacje rządu z prezydentem jako "złe", wskazując na pogorszenie nawet w sferze bezpieczeństwa.

Wypowiedź Siemoniaka na temat rosyjskich aktywów i wsparcia dla Ukrainy.

Zaskakująca pochwała dla Morawieckiego

Jednym z głównych wątków rozmowy była wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że w obliczu wojny z Rosją możliwy byłby rząd jedności narodowej z udziałem Donalda Tuska. Choć słowa te padły z ust polityka PiS, Tomasz Siemoniak przyznał, że w tym konkretnym kontekście należy je ocenić pozytywnie.

– To na pewno dobrze świadczy o Mateuszu Morawieckim. Choć zrobił i powiedział przez ostatnie lata wiele złych rzeczy, to w takim kontekście ta deklaracja zasługuje na uznanie – ocenił poseł KO.

Ostry atak na Sasina. „Politycznie niemądre”

Znacznie mniej wyrozumiały Siemoniak był wobec Jacka Sasina. Skrytykował jego wypowiedzi, które, zdaniem polityka KO, mogły być odebrane jako usprawiedliwianie działań Grzegorza Brauna.

– Takie słowa dla wyborców PiS oznaczają: Braun jest OK. To politycznie niemądra wypowiedź, przez którą PiS traci wyborców – mówił w Radiu Zet.

Siemoniak zwrócił uwagę na chaos komunikacyjny w obozie Prawa i Sprawiedliwości oraz brak jednoznacznego dystansowania się od skrajnych zachowań.

„Są złe”. Gorzka diagnoza relacji z prezydentem

W rozmowie pojawił się również wątek relacji rządu z prezydentem. Tomasz Siemoniak nie owijał w bawełnę i ocenił je jednoznacznie.

– Są złe, widać to gołym okiem. Ubolewam nad tym, że pogorszenie dotknęło nawet sfery bezpieczeństwa – powiedział.

Polityk KO porównał obecną sytuację do czasów, gdy sam był ministrem obrony narodowej i współpracował z prezydentem wywodzącym się z innego obozu politycznego. Jak podkreślił, mimo ostrych sporów publicznych, w sprawach kluczowych współpraca była wtedy znacznie lepsza.

– W sprawach, o których publicznie się nie mówiło, ta współpraca wyglądała zupełnie inaczej – dodał.

Ukraina i rosyjskie aktywa. „Najważniejsze jest wsparcie”

Siemoniak odniósł się także do sytuacji międzynarodowej, w tym do pomocy dla Ukrainy oraz kwestii zamrożonych rosyjskich aktywów. Jego zdaniem kluczowe jest jedno: ciągłość wsparcia dla Kijowa.

Marek Sawicki ostro o Nawrockim: „Podpisał cyrograf Mentzenowi”

– Najważniejsze jest to, że Ukraina ma pełne wsparcie Unii Europejskiej – zaznaczył.

Jak dodał, sprawa rosyjskich aktywów jest skomplikowana i wpisuje się w szerszą grę polityczną, obejmującą nie tylko UE, ale także Stany Zjednoczone i Rosję.

– To temat złożony, ale nie może przesłaniać głównego celu, jakim jest pomoc Ukrainie – podsumował.

Poniżej galeria zdjęć: Siemoniak na męskim wypadzie z synem

Express Biedrzyckiej - prof. Anna Siewierska, prof. Barbara Brodzińska-Mirowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy zgadzasz się z ocenami Tomasza Siemoniaka dotyczącymi PiS i prezydenta? Tak, mówi wprost i ma rację Częściowo – zgadzam się tylko z niektórymi tezami Nie, przesadza i gra politycznie Nie mam zdania