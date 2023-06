Tanie pożyczki w Sejmie. Skorzystali Czarnek i Kosiniak-Kamysz

Posłowie mogą liczyć na tanie pożyczki na remonty i zakup nieruchomości

Posłowie mogą pożyczyć 30 tysięcy na remont mieszkania, lub domu i o 40 tysięcy na zakup nieruchomości. Jeżeli w ciągu roku spłacą zobowiązania, odsetki wyniosą tylko 1 proc., dwuletnia pożyczka to dwukrotnie wyższe oprocentowanie. Tymczasem oferty banków, w przypadku kredytów na remont, od dawna wynoszą już często powyżej 10 proc. To oczywiście konsekwencja wysokiej inflacji i serii podwyżek stóp procentowych. Nie może więc dziwić popularność tego rozwiązania. Z przywileju korzysta zdecydowana większość izby. Od Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa PSL, po Przemysława Czarnka, ministra edukacji z PiS. Nie trzeba spełniać żadnych szczególnych kryteriów, by sięgnąć po pieniądze. - Pożyczamy na wniosek, jeśli ktoś pisze, że ma remont, czy budowę – tłumaczy nam Marek Sawicki (65 l.) z PSL, który należy do komisji socjalnej w Sejmie.

Na co posłowie przeznaczają pożyczki? Nabierają wody w usta

Postanowiliśmy sprawdzić jak wybrańcy narodu wydają te środki, co wyremontowali, dzięki taniej pożyczce. Odpowiedzi nie chciała udzielić Barbara Dziuk (55 l.) z PiS. - To niestosowne i śmieszne pytania – zdążyła powiedzieć posłanka, zanim, bez pożegnania, przerwała połączenie.

Waldy Dzikowski (64 l.) z Platformy też nie omieszkał wyznać, że irytuje go rozmowa na ten temat. - Pieniądze przeznaczyłem na malowanie i schody - wyjaśnił jednak doświadczony parlamentarzysta. Rozmowny nie był też Ireneusz Zyska (54 l.) z PiS, ale podzielił się swoją refleksją. – Myślę, że zaglądanie do czyjegoś mieszkania może budzić niezdrowe emocje – napisał wiceminister klimatu i środowiska.

