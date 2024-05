Pomnik smoleński otoczony

Takiej miesięcznicy smoleńskiej jeszcze nigdy nie było! Przeżyliśmy szok patrząc na te zdjęcia [ZOBACZ]

jot | PAP 11:04

W piątek przypada kolejna miesięcznica smoleńska. Jak zawsze udział w porannych uroczystościach wzięli politycy Prawa i Sprawiedliwości z prezesem PiS na czele. Ostatnio o miesięcznicach było głośno ze względu na to, że doszło do zamieszania z Jarosławem Kaczyńskim, który chciał oderwać tabliczkę od jednego z wieńców. Do tego kilka dni temu Ministerstwo Rozwoju i Technologii uchyliło tzw. decyzję lokalizacyjną dla pomnika. To, co zobaczyliśmy na placu Piłsudskiego wprawiło nas w osłupienie.