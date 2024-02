Waloryzacja świadczeń już w marcu

Już 1 marca wszystkie renty i emerytury zostaną, tak jak co roku, zwaloryzowane. Tym razem podwyżka wyniesie 12,12 proc. Z kolei w kwietniu prawie 10 mln polskich emerytów otrzyma 13. emeryturę, czyli równowartość minimalnego świadczenia (1780 zł brutto). Na jesieni, prawdopodobnie we wrześniu, ZUS wypłaci kolejny dodatek – 14 emeryturę. Wyniesie co najmniej tyle, co trzynastka (chyba, że rząd zdecyduje się wypłacić wyższą kwotę).

Przypominamy, że czternastkę w pełnej kwocie dostaną tylko seniorzy z emeryturą wysokości do 2900 zł brutto. Osoby z wyższymi świadczeniami dostaną dodatek okrojony „złotówka za złotówkę”.

Policzyliśmy, że dzięki waloryzacji i dodatkom, Polacy otrzymujący z ZUS ok. 2500 zł brutto, wzbogacą się w okresie marzec-grudzień w sumie aż o 6600 zł brutto.

Być może dojdzie jeszcze kolejna podwyżka, gdyż rząd pracuje nad zmianami w waloryzacji emerytur. Jeśli w I połowie roku inflacja będzie wyższa niż 5 proc., emeryci otrzymają drugą waloryzację we wrześniu.

