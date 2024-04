Taką limuzyną wożą Andrzeja Dudę po Nowym Jorku

Polska dołącza do inicjatywy europejskiej tarczy antyrakietowej? Pierwsza umowa podpisana!

Według źródła Associated Press, które zastrzegło sobie anonimowość, Duda ma zjeść w Nowym Jorku kolację z Trumpem. Do spotkania ma dojść w wieżowcu Trump Tower na Manhattanie - podał Reuters. "Dziś nie ma tu ważniejszego partnera RP w stosunkach międzynarodowych niż Stany Zjednoczone i właśnie w takim kontekście należy postrzegać to spotkanie" - zaznaczyła, cytowana przez agencja AP, prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Jak podkreśla PAP, Andrzej Duda, we wtorek przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, powiedział o ewentualnym spotkaniu, że takie były "wstępne ustalenia". Jak podkreślił, może spotkać się z byłym prezydentem USA "towarzysko".

Do rozmowy dojdzie w czasie, gdy Europa przygotowuje się na ewentualne zwycięstwo Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich i powrót do Białego Domu. AP odnotowuje, że przywódcy krajów NATO są szczególnie zaniepokojeni krytycznymi komentarzami Trumpa na temat Sojuszu, także po rosyjskim ataku na Ukrainę.

Agencja przypomniała też, że polski prezydent "od dawna wyrażał podziw" dla Trumpa, sugerując w pewnym momencie, że stała baza amerykańskich wojsk w Polsce mogłaby nosić nazwę "Fort Trump", choć - jak dodaje - nigdy tak się nie stało.

Andrzej Duda w USA jest z oficjalną wizytą, która to wiąże się z odpowiednim protokołem i środkami bezpieczeństwa. Zobacz, czym przemieszcza się Andrzej Duda w Nowym Jorku. Przypomnijmy, że amerykańscy prezydenci podczas swoich wizyt mają do dyspozycji wysokiej klasy pancerną limuzynę, nazywaną Bestią. Andrzejowi Dudzie podczas wizyty do USA towarzyszy małżonka Agata Kornhauser-Duda.