Tak zmienią się dodatki do emerytury. Seniorzy będą zadowoleni

Prognoza waloryzacji świadczeń na 2024 rok

Drożyzna nie odpuszcza, co szczególnie doskwiera seniorom, którzy z przerażeniem patrzą na rosnące koszty życia. Inflacja jednak powoli maleje. Według danych GUS w kwietniu jej wskaźnik wyniósł 14,7 proc. Ostatnio informowaliśmy w „Super Expressie”, że gdyby taka inflacja utrzymała się przez cały rok, to właśnie o 14,7 proc. podwyższone zostaną w marcu 2024 r. renty i emerytury. W takim wariancie emerytura minimalna wzrośnie z 1588 zł do 1821 zł.

Dodatki do emerytury w górę

Część seniorów otrzymuje poza emeryturą także dodatek do niej. Najbardziej popularny jest dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez ZUS wszystkim Polakom, którzy skończyli 75 lat. Obecnie dodatek ten wynosi 294,39 zł. Jeśli prognozy inflacji na cały rok się sprawdzą i wskaźnik waloryzacji świadczeń w 2024 r. wyniesie 14,7 proc., to dodatek pielęgnacyjny wzrośnie o 43,27 zł do 337,66 zł. Jak mogą zmienić się pozostałe dodatki? Sprawdź poniżej:

DODATEK OBECNIE PO PODWYŻCE pielęgnacyjny 294,39 zł 337,66 zł za tajne nauczanie 294,39 zł 337,66 zł pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego niezdolnego do samodzielnej egzystencji 441,59 506,5 dla sieroty zupełnej 553,30 zł 634,63 zł kombatancki 294,39 zł 337,66 zł kompensacyjny 44,16 zł 50,56 zł

