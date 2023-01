"Tak, wystartujemy razem". Odważna deklaracja premiera

PiS przegra przez to wybory? Traci poparcie "Solidarności"!

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Różnice tłumaczymy wraz z ekspertem UŚ od prawa wyborczego

Tak stanowcze słowa Mateusza Morawieckiego mogą dziwić zwłaszcza w kontekście ostatnich publicznych wypowiedzi polityków Solidarnej Polski.

Solidarna Polska nie wykluczyła samodzielnego startu

Zaledwie kilka dni temu lider tej partii Zbigniew Ziobro wypowiadał się na temat wspólnego startu sceptycznie.

- Jako Solidarna Polska przygotowujemy się do samodzielnego startu w wyborach, jesteśmy też gotowi do koalicji z PiS, ale nie za cenę rezygnacji z naszych przekonań – mówił na antenie Polsat News.

PiS chce, by Zjednoczona Prawica wystartowała razem

W PiS jednak nikt nie bierze zapowiedzi Solidarnej Polski serio. Traktuje się je jako element budowania pozycji negocjacyjnej przed rozmowami o kształcie list wyborczych.

Ziobryści mają bowiem świadomość, że samodzielny start oznaczałby dla nich polityczny niebyt. Żaden sondaż nie daje im poparcia powyżej 5 procent, potrzebnych by znaleźć się w Sejmie.

PiS także, jeśli chce myśleć o wygraniu wyborów potrzebuje Solidarnej Polski, dlatego w partii Kaczyńskiego pokutuje przekonanie, że trzeba zrobić absolutnie wszystko, by wystartować wspólnie. Nie tylko z ziobrystami, ale także z Kukizem.

- Ziobryści na listach to dla nas jakieś 1,5-2 proc. więcej poparcia. Może wydawać się, że to niewiele, ale na koniec dnia z takiego ciułania właśnie można uzbierać większość do wygrania wyborów i rządzenia – wskazuje polityk PiS. - Ziobro i Kukiz sami znaczą w sondażach niewiele, ale dla nas mogą być czynnikiem decydującym – dodaje nasz rozmówca.

Solidarna Polska prawdopodobnie zagłosuje razem z PiS

O tym, że relacje Solidarnej Polski z PiS choć napięte, ale jednak nie na tyle, by zrywać współpracę może także świadczyć fakt, że ziobryści prawdopodobnie pomogą PiS odrzucić senackie poprawki opozycji w ustawie o Sądzie Najwyższym. Chodzi o ważną z punktu widzenia rządu ustawę, która ma pomóc odblokować środki unijne w ramach KPO.

Choć Solidarna Polska w Sejmie głosowała przeciwko tej ustawie, to w kluczowym momencie pomoże PiS ją przyjąć w niezmienionym kształcie. Opozycja zapowiedziała bowiem, że Senat zgłosi do ustawy cztery własne poprawki. Rząd tymczasem stoi na stanowisku, że aby Komisja Europejska uznała, że ustawa spełnia wymogi musi ona pozostać niezmieniona. I w tym mają pomóc ziobryści. - Jestem spokojny, że poprawki Senatu, które szkodziłyby noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, zostaną odrzucone; jest też deklaracja Solidarnej Polski, że wspólnie odrzucimy te poprawki, które rozszerzałyby działanie ustawy - informował na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. KBAR

