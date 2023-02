Tak wygląda grób Jana Olszewskiego w 4. rocznicę śmierci. Poruszający widok

Rocznica śmierci Jana Olszewskiego. Morze kwiatów na grobie

We wtorek minęły cztery lata od śmierci premiera Jana Olszewskiego. Polityk zmarł 7 lutego 2019 roku. W dniu rocznicy śmierci Olszewskiego nie zapomnieli o nim politycy, którzy pojawili się na Powązkach Wojskowych, gdzie pochowany jest Jan Olszewski. Polityk ma okazały pomnik, który zdobi wyjątkowa rzeźba: płyta została wykonana w kształcie Polski, zdobi ją też wykuty portret Jana Olszewskiego. Gdy pomnik powstał w rozmowie z Super Expressem Jan Kuraciński, artysta-rzeźbiarz tłumaczył: - To było niesamowite wyzwanie zrobić pomnik dla człowieka tak wielkiego formatu, jakim był Jan Olszewski. Byłem wielce zaszczycony, że przypadło to mnie. I nie było to łatwe zadanie, ale sądzę, że podołałem. Prace trwały kilka miesięcy, został on wykonany z brązu - komentował autor pracy. Na płycie wyrzeźbiony jest też napis: "Czyja będzie Polska" a pod nim widnieje znak Polski Walczącej, czyli kotwica powstańcza, ponieważ Olszewski jako młody chłopak był w Szarych Szeregach i brał udział w Powstaniu Warszawskim.

W dniu 4. rocznicy śmierci Jana Olszewskiego na jego grobie złożono piękne wieńce z biało-czerwonych kwiatów. Nie zabrakło wieńca od prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałka Sejmu. Zobaczcie niżej, jak wygląda grób Jana Olszewskiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

🕯️Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyła się uroczystość z okazji 4. rocznicy śmierci Jana Olszewskiego. W imieniu marszałek Sejmu @elzbietawitek kwiaty na grobie śp. premiera złożyła wicemarszałek @MMGosiewska. pic.twitter.com/xObMefpDjP— Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) February 7, 2023